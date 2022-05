Red Dragons openen European Golden League in Schotte (Aalst)

De fanclub van Lindemans Aalst kijkt uit naar de interland. In de selectie van kersvers bondscoach Emanuele Zanini zitten immers een aantal spelers die in een recent of verder verleden de clubkleuren verdedigden. Naast Robbe Van de Velde, Wout D’heer, Tim Verstraete, Lienert Cosemans en Lou Kindt is er ook spelverdeler Seppe Van Hoyweghen. De 21-jarige Oost-Vlaming was de voorbije vijf seizoenen actief in Schotte en gaat komend seizoen aan de slag bij Menen. “Ik kijk ernaar uit om in Schotte te kunnen spelen met de nationale ploeg”, zegt Van Hoyweghen die als setter in de openingsmatch de concurrentie aangaat met Lienert Cosemans en Liam Mc Cluskey. “Hopelijk komen er veel bekenden naar Aalst afgezakt om ons naar de overwinning te schreeuwen. We zijn in een poule ingedeeld met Tsjechië, Estland en Letland. We willen doorstoten naar de Final Four en moeten dan ook voluit gaan om onze groep te winnen. Voor onze eerste wedstrijd tegen Letland zijn een aantal sterkhouders er niet bij. Het is een jonge selectie, maar we hebben veel potentieel. Het is aan ons om die in elke wedstrijd optimaal te benutten”.