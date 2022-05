Red Dragons openen European Golden League in Schotte (Aalst) tegen Letland

VOLLEYBAL EUROPEAN GOLDEN LEAGUEWoensdagavond om 20.30 uur spelen de Red Dragons hun eerste wedstrijd voor de European Golden League. Tegenstander in hun eerste thuiswedstrijd is Letland en plaats van het gebeuren is sportcomplex Schotte, de thuishaven van Lindemans Aalst.

De fanclub van Lindemans Aalst kijkt uit naar de interland. In de selectie van kersvers bondscoach Emanuele Zanini zitten immers een aantal spelers die in een recent of verder verleden de clubkleuren verdedigden. Naast Robbe Van de Velde, Wout D’heer, Tim Verstraete, Lienert Cosemans en Lou Kindt is er ook spelverdeler Seppe Van Hoyweghen. De 21-jarige Oost-Vlaming was de voorbije vijf seizoenen actief in Schotte en gaat komend seizoen aan de slag bij Menen.

“Ik kijk ernaar uit om in Schotte te kunnen spelen met de nationale ploeg”, zegt Van Hoyweghen, die als setter in de openingsmatch de concurrentie aangaat met Lienert Cosemans en Liam Mc Cluskey. “Hopelijk komen er veel bekenden naar Aalst afgezakt om ons naar de overwinning te schreeuwen. We zijn in een poule ingedeeld met Tsjechië, Estland en Letland. We willen doorstoten naar de Final Four en moeten dan ook voluit gaan om onze groep te winnen. Voor onze eerste wedstrijd tegen Letland zijn een aantal sterkhouders er niet bij. Het is een jonge selectie, maar we hebben veel potentieel. Het is aan ons om die in elke wedstrijd optimaal te benutten.”

Quote Het is een fijn toeval dat ik met de nationale ploeg in Schotte zal spelen Renars-Pauls Jansons , Nationale ploeg Letland

Eén van de tegenstanders van Van Hoyweghen en co woensdag wordt Renars-Pauls Jansons, dit seizoen bij Lindemans Aalst doublure voor Robin Overbeeke op de positie van hoofdaanvaller. De pas 20 jaar geworden Let zal ook komend seizoen nog in Schotte te zien zijn. “Het is een fijn toeval dat ik met de nationale ploeg in Schotte zal spelen”, aldus Jansons. “Ik kijk uit naar de wedstrijd en hoop tegen een aantal van mijn ploegmaats te mogen spelen. Ik weet nog niet wie er zal spelen, maar persoonlijk denk ik wel dat ik kans maak (Renars gaat de concurrentie aan met Kristers Dardzāns, ploegmaat van ex-Maaseikspeler Kamil Rychliki bij het Italiaanse Perugia en Kristaps Platačs, dit seizoen actief bij het Tsjechische Kladno, red.). Indien niet in de starting six zit, dan toch als invaller. Onze nieuwe coach voert momenteel een andere speelstijl in. Het wordt niet simpel om die gewend te geraken, maar het bevalt me wel. De sterkte van de Belgische ploeg kan ik moeilijk inschatten, maar ik hoop vooral op een goede wedstrijd.”

De twee overige thuiswedstrijden in de European Golden League werken de Red Dragons af op zondag 5 juni om 19 uur (tegen Estland) en woensdag 8 juni om 20.30 uur (tegen Tsjechië). Telkens in sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Tickets voor alle wedstrijden zijn te verkrijgen via de website van Volley Vlaanderen.

