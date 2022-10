Recordman Aleksandar Vukotic: “Dit Beveren is het beste waarin ik speelde”

“Dat ik recordhouder werd? Ik wist het niet, maar na de wedstrijd werd het me verteld”, aldus Vukotic. “Het is heel speciaal, zeker voor een niet-Belgische speler. Jur Schryvers heeft nog de meeste matchen. Ik hoop dat ik dit ook kan breken. Waarmee ik vooral hoop dat ik dus vrij van blessures blijf en het team op het veld kan helpen. Wat Beveren voor mij betekent? Het is de eerste club waarvoor ik in het buitenland speelde. Zoals altijd in het voetbal heb je goeie en slechte tijden. Het is de laatste twee jaar moeilijk geweest. We speelden vorig jaar ook niet goed. We waren niet constant genoeg.”

Herinneringen heeft hij te over, na vijf jaar Beveren. “Ik zal me altijd mijn debuut herinneren, de 2-2 tegen Zulte Waregem. In mijn tweede wedstrijd speelden we hier 0-0 tegen Standard. Mijn eerste goal? In Gent. Boljevic gaf de corner en ik kopte binnen. We verloren wel met 4-1. Mijn beste wedstrijd? De derby tegen Lokeren waarin we hen mee naar tweede klasse stuurden. Mijn tweede beste herinnering was mijn doelpunt tegen Genk in de laatste minuten. Twee dagen voor de geboorte van mijn zoon.” Over zijn slechtste herinnering moet hij niet lang nadenken. “De degradatie. Die thuismatch tegen Seraing vooral met vijf tegengoals in eigen huis. Dat is het allerslechtste gevoel dat je je kan inbeelden.”

Intussen heeft SK Beveren stappen gezet en staat het aan kop. “Deze kern die we nu hebben, is het beste Beveren waarin ik speelde. Er is meer kwaliteit dan in die seizoenen in 1A. Op elke posities hebben we jongens die in 1A kunnen spelen. Met dit team moeten we daar terug naartoe. We zijn favoriet, dat moeten we durven toegeven.” Straks wacht RWDM, een andere titelkandidaat. “Het kan dat zij de grootste rivaal zijn. Ik heb veel respect voor hen, maar we gaan met niets minder tevreden zijn dan de drie punten. Als we kunnen winnen, volgen er twee thuiswedstrijden. We kunnen zo in hun hoofd kruipen. We zijn er helemaal klaar voor. De fans zien ook het momentum. Ze komen met plezier naar het stadion. Er gaan ook veel supporters naar RWDM. Ik hoop dat ze ons heel het seizoen kunnen steunen, ook in de slechte momenten. Dan hebben we ze het hardst nodig.”

