Recordhouder Schryvers neemt binnenkort afscheid van Waasland-Beveren: “Ik vertrek niet langs de grote poort”

“Het missen van de promotie is redelijk hard aangekomen”, aldus Schryvers. “Vanaf dag één was er maar één doelstelling, dat was de promotie. Het is een grote teleurstelling, want we hadden een goeie ploeg die goed samenhangt. Nu moeten we ervoor zorgen dat we in die laatste twee wedstrijden tonen dat we daar eigenlijk hadden moeten staan. Zeker voor de fans.”

Het werd een turbulent seizoen, wat niet hielp. “Het klopt dat er veel gebeurd is, we hebben op korte tijd twee technisch directeurs gehad en er kwam ook een coachwissel. Ik wil dat niet inroepen als excuses, we hebben het vooral zelf laten liggen. We hebben maar één keer twee wedstrijden na elkaar kunnen winnen en we pakten nul op twaalf tegen Lierse. Ik heb veel respect voor Lierse, maar als je wil promoveren mag je zo’n matchen niet verliezen.”