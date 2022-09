Reangelo ‘Papi’ Manuel en SK Londerzeel voor uitmatch bij promovendus Turnhout: “We moeten vooral naar onszelf kijken”

“Die één op zes is natuurlijk niet echt de start die we voor ogen hadden”, opent de flankspeler. “Onze start is niet echt goed te noemen, maar uiteindelijk duurt het seizoen nog heel lang. Op Bocholt was het zeker niet slecht. Afgelopen weekend thuis tegen City Pirates verloren we stevig, al hadden we dat grotendeels aan onszelf te wijten. Het merendeel van de tegengoals kwam er na individuele fouten. Die moeten er zo snel mogelijk uit, want aan de kwaliteit van de groep ligt het niet. En we zijn ook volwassen en ervaren genoeg om dit recht te zetten.”

Geen onderschatting

Laat tegenstander Turnhout nu net één van de minst ervaren en jongste ploegen van de reeks zijn. “Dat heb ik ook gehoord, maar het ging afgelopen weekend al wel met een zege aan de haal. Van onderschatting kan en mag dus geen sprake zijn. Al moeten we niet te veel naar de tegenstander kijken, maar vooral dus naar onszelf. En dan gaan we net als iedere week weer vol voor de drie punten gaan. We werken er hard voor op training en de sfeer zit goed. Een eerste driepunter zou dus heel nabij kunnen zijn.”

Nog wat zoeken

Zelf is ‘Papi’ de enige speler in het offensieve compartiment die in het tussenseizoen aan boord is gebleven. “Dat klopt en het is momenteel nog wat zoeken voorin. Ook omdat ik zelf een blessure aan de knie had waardoor het wat langer duurde dan verwacht om automatismen te kweken met de nieuwe spelers. Daar dient natuurlijk een voorbereiding voor, maar die was dus eigenlijk in een flits voorbij.”

“Wel is het zo dat het allemaal spelers zijn met heel wat kwaliteiten die ook een goal kunnen maken. Dat kan alleen maar positief zijn als ploeg. Al mag het gewoon allemaal nog wat meer zijn, ook wat mezelf betreft. Ik weet dat ik meer moet en ook kan brengen. Maar we mogen de dingen niet forceren. Laat het ons stap voor stap doen, te beginnen op Turnhout. Ik ben er zeker van dat we alles in huis hebben om er een leuk seizoen van te maken”, besluit de sympathieke Nederlander.

