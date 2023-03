Reangelo Manuel en SK Londerzeel voor streektreffen met Diegem Sport: “Van onze eigen kwaliteiten uitgaan”

SK Londerzeel neemt het zondagnamiddag op tegen het als zevende gerangschikte Diegem Sport. Zelf staan Reangelo ‘Papi’ Manuel en maats op een teleurstellende veertiende plaats. Hij beseft dat puntengewin in het streektreffen dan ook meer dan welkom is.

“We zijn de laatste fase van de competitie ingegaan en we zijn nog altijd niet zeker van het behoud”, opent Manuel veelzeggend. “Dan weet je dat je nog zoveel mogelijk punten moet zien te behalen en liefst al dit weekend op Diegem. Een derby dus een match die leeft in de regio. Van de heenmatch herinner ik me nog dat we die met 3-2 wonnen dus we hebben al bewezen ze aan te kunnen. Ik weet nog dat Ali Yildiz toen een hattrick lukte, maar nu moeten we hem jammer genoeg missen door blessureleed. Diegem zal dus wel uit zijn op revanche dus dat maakt die match alleen nog maar mooier. Zelf moeten we vooral zien dat we vanaf minuut één scherp zijn en van onze eigen kwaliteiten uitgaan. Dan zie ik het zeker goedkomen zondag.”

Niet weggespeeld

“Met de vele gelijke spelen van de voorbije weken schieten we inderdaad amper iets op”, gaat Manuel voort. “Ik vind dat we vooral door onszelf zo vaak gelijk spelen. Niet omdat we werden weggespeeld door de tegenstander. Het zijn vaak details die momenteel te weinig in ons voordeel uitdraaien en het is aan ons om dat om te buigen. Als we dat de komende weken wel kunnen doen, zullen er zeker nog wel enkele driepunters volgen. Want alleen zo kan je opschuiven in de rangschikking.”

Die rangschikking ziet er dus momenteel niet bijster rooskleurig uit voor SK met vijf punten meer dan de eerste degradatieplaats waar nu streekgenoot Pepingen-Halle staat: “We willen niet te veel naar onderen kijken, maar we moeten het wel doen. Dat zegt natuurlijk al veel. De ploegen die onder ons of in de buurt staan, hebben vaker matchen gewonnen die ze moesten winnen. Een groot verschil met wij op dit moment. Dan moet het maar gebeuren tegen de ploegen boven ons. In de heenronde hebben we al bewezen daar de nodige punten tegen de behalen. Als we hard blijven werken op training én in de matchen, zullen we daarvoor beloond worden.”

Levensles

“Het is inderdaad een gegeven dat we meer hadden verwacht van dit seizoen” haalt de flankaanvaller aan. “We hadden toch bepaalde ambities vooraf. Maar misschien is dit seizoen een levensles voor ons geweest. Dat je niet altijd krijgt, wat je wilt. Ondanks de kwaliteiten die we hebben en de goede groepssfeer. Voor velen zal het misschien het moeilijkste seizoen geweest zijn, maar wel een heel leerrijk toekomstgericht.”

Of die toekomst voor ‘Papi’ nog in Londerzeel ligt, laat hij tot slot in het midden: “Dat valt inderdaad nog af te wachten, maar heel veel wil ik daar nu niet over kwijt. Ik geniet weer van het voetbal en voel me weer fit na een vervelende blessure. Dat staat voor mij momenteel op nummer één net als het behoud veiligstellen met Londerzeel.”