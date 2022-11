Real Herentals zorgt in derby tegen FT Antwerpen voor eerste echte stunt in het seizoen

Futsal eerste nationaleDe derby tussen FT Antwerpen en Real Herentals werd gewonnen door de bezoekers. Op de 5-7-overwinning van Herentals valt weinig aan te merken. Voor Antwerpen was het pas de allereerste nederlaag in deze campagne, voor Real was het een eerste hoogtepunt. Bevestigen vrijdag tegen Hamme is nu de belangrijkste boodschap.

In de aanvangsfase kreeg Antwerpen enkele goede doelkansen om de score te openen. Doelman Talhaoui was echter helemaal op de afspraak en behoedde Herentals voor een vroege achterstand. El Fahsi bracht Herentals op voorsprong. Op dat moment was dat niet helemaal volgens de gang van zaken. Voor Real was het openingsdoelpunt echter het sein om door te drukken. De ploeg kende een bijzonder sterk vervolg van de eerste helft. Dat resulteerde in een 1-5-score bij de rust. Na de rust konden de bezoekers de partij rustig controleren. Het resulteerde is een 5-7 zege, waarmee de club de top vier binnenkomt.

Zege op goed moment

Manager Luc Nys reageerde na afloop tevreden. “Deze overwinning komt op een goed moment. Het verlies vorige week tegen Anderlecht kon ingecalculeerd worden. Een tweede nederlaag zou toch een kleine opdoffer geweest zijn. Antwerpen speelt uiteindelijk voor een finaleticket in de play-offs. De drie punten waren welkom, maar ik betreur dat we eerder met de punten morsten tegen Eisden, Borgloon en Moeskroen. Antwerpen en Anderlecht zullen links en rechts ook wel punten laten liggen, maar niet tegen de staartploegen. Op dat vlak hebben ze momenteel nog voorsprong op ons. Momenteel. Vrijdag ontvangen we Hamme. Ik hoop dat de euforie na de stunt in Antwerpen dan niet de bovenhand krijgt. Ik gun Hamme veel punten, maar vrijdag even niet (lacht).”

Zwak Antwerpen of sterk Herentals?

Ligt de winst van Real Herentals bij de zwakte van de thuisploeg of de sterkte van de bezoekers. De waarheid zal wellicht ergens in het midden liggen. Luc Nys bevestigt. “Het klopt dat we in de eerste minuten moesten rekenen op doelman Talhaoui. Hij heeft een aandeel in de zege. Na ons eerste doelpunt speelden we wel sterk en verdienden we de winst. Op geen enkel moment zijn we in de problemen gekomen. Dat is de verdienste geweest van de hele ploeg.”

Doelpunten

Doelpunten: 8’ El Fashi (0-1), 11’ Yachou (0-2), 15’ El Fahsi (0-3), 18’ Yachou (0-4), 20’ Dahmani (0-5), 20’ Adnane (1-5), 26’ Yachou (1-6), 28’ Buyl (2-6), 29’ Bilal Bouri (2-7), 32’ Haid El Assiri (3-7), 33’ El Fakiri (4-7), 40’ Ahmed Sababti (5-7).