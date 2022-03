Real Herentals sneuvelt in halve finale van beker van België tegen Halle-Gooik

Futsal eerste nationaleVooraf wist men in Herentals dat de finale halen een utopie was. Halle-Gooik had de heenwedstrijd met 8-2 gewonnen. Stiekem hoopte men wel de Vlaams-Brabanders een eerste seizoensnederlaag te kunnen toedienen. Het mocht niet zijn. Real speelde verdienstelijk, maar verloor met 1-3. De play-offs roepen.

Coach Yves Heremans besefte dat er in de terugwedstrijd van de halve bekerfinale nog weinig te rapen viel. “We moeten ons nu focussen op de competitie. Wellicht volstaat één overwinning om die vierde plaats te pakken. Die geeft toch een aanzienlijk voordeel in de play-offs. De voorbije weken hebben we enkele kleppers ontmoet en dat gaf een goed gevoel. De laatste twee thuisopdrachten werden gewonnen. Tegen Antwerpen zag ik een goede ploeg aan het werk. Een week later bevestigde de groep tegen Charleroi. Vrijdag spelen we de derby op Malle-Beerse. Dat is altijd een mooie affiche. Nadien ontmoeten we nog Moeskroen, Lier en Eisden-Dorp. Op papier is dit niet het meest moeilijke programma, al zijn dat ploegen die de punten misschien nog nodig hebben.”

Goede start

Herentals wou zich ondanks de moeilijke uitgangspositie toch bewijzen. Een vroege bal tegen de buitenkant van de paal was een eerste waarschuwing. Gaandeweg nam de competitieleider het initiatief steviger in handen. Op het kwartier trof Tomic van dichtbij raak. Kort voor de rust nam Keko de laatste illusie op een stunt weg bij Herentals. Hij verlengde een assist van Keko in doel. Na de herneming dikte Tomic aan tot 0-3. In de slotfase kon El Attabi de eer redden.

Morad Talhaoui

Kapitein Morad Talhaoui trad zijn coach bij. “We kunnen ons nu opnieuw concentreren op de competitie. Verliezen tegen Halle-Gooik is geen schande. In die competitie toonden we de voorbije weken meermaals aan dat we goed bezig zijn. Zelfs tegen Hasselt speelden we sterk ondanks de puntendeling. Die dag faalden we enkel in de afwerking. Die vierde plaats moet de onze zijn. In de kwartfinale wacht er ons dan wellicht een dubbel duel met Borgloon. In de halve finale zouden we dan opnieuw Halle-Gooik ontmoeten. Misschien mogen we dan wel dromen.”

Doelpunten

Doelpunten : 15’ Tomic (0-1), 19’ Keko (0-2), 22’ Tomic (0-3), 36’ El Attabi (1-3).