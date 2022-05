Real Herentals sneuvelt eervol tegen Halle-Gooik in tweede halve finale

Voor aanvang van de tweede halve finalematch van Real Herentals had coach Yves Heremans goed nieuws voor de buitenwereld. Hij verlengde zijn contract met drie seizoenen. “Ik ben al vier jaar bij de club aan het werk en daar komen er nu nog eens drie bij. Uiteraard wijst dat op grote tevredenheid van beide partijen en op veel vertrouwen van het bestuur. De voorbije seizoenen hebben we stappen voorwaarts gezet. In de nabije toekomst willen we een tandje bijsteken. Er zijn veel goede ideeën. Het is nu aan iedereen binnen de club om die ideeën verder te concretiseren. Ik ben in ieder geval dankbaar voor de gekregen kansen”

Langzaam in match

Goed seizoen

Kapitein Morad Talhaoui trok de juiste conclusies. “We kunnen terugblikken op een geslaagd seizoen. We behaalden zowel in de beker van België als in de play-offs de halve finale. Dat was vooraf de doelstelling. In de halve finale van de play-offs botsten we op een sterk Halle-Gooik. Toch hebben we er twee keer een echte match van gemaakt. Ook in de tweede match bleven we tot op enkele minuten van het einde echt meespelen. In de laatste seconden van de match hebben we ploegmaat Iliass El Attabi nog een waardige vervanging kunnen bezorgen. Na zes seizoenen neemt hij afscheid van de club. De komende weken kan de club verder werk maken van de uitbouw naar volgend seizoen toe, maar dat is uiteraard een taak voor het bestuur.”