Real Herentals opent kampioenschap met zege tegen Charleroi: “Eerste test is meteen geslaagd”

Coach Yves Heremans was tevreden met het eerste optreden van zijn ploeg. “We begonnen prima aan de partij en konden via Dahmani en El Fashi 2-0 uitlopen. Nadien maakten we de fout dat we het tempo wat lieten zakken. Charleroi knokte zich terug in de match, zodat de bordjes bij de rust weer in evenwicht waren. Na de herneming kwamen we dankzij een owngoal weer op voorsprong. Nadien konden we wel de pressing vasthouden en kwam de tegenstander niet veel meer in het stuk voor. Dit was een verdiende overwinning. De eerste test is meteen geslaagd. Of ik Charleroi sterker had verwacht? Ja en neen. Het is een oudere ploeg met weinig mobiliteit en franje. Anderzijds begrijp ik dat Charleroi meer tijd nodig heeft om de ervaren ploeg te laten groeien. Dat is bij ons niet anders. Ook bij ons is er nog een ruime groeimarge, maar dat is niet erg.”