Real Herentals ondergaat wet van de sterkste tegen competitieleider Anderlecht

Victor Torres Iborra

Op het einde van de eerste helft blesseerde doelman Morad Talhaoui zich. Hij diende vervangen te worden. “Ik sukkel al een tijdje met de knie. In de match kwam ik in contact met een tegenstander en voelde de pijn meteen weer opkomen. Het leek me raadzamer om geen risico te nemen.” Meteen mocht reservedoelman Victor Torres Iborra zijn debuut maken. “Ik was tot deze winter actief in de Braziliaanse competitie. In mijn thuisland loopt het seizoen niet parallel met de competities in Europa. Vermits ik vrij was, kon ik elders aan de slag. Via mijn manager belandde ik bij Herentals. Daar wil ik me de komende maanden verder onderscheiden.”