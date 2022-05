Real Herentals naar halve finale van de play-offs na nieuwe vlotte winst tegen Borgloon

Ly­ra-Lier­se neemt het zondag in de eindronde op tegen Zelzate: “Moeilijk in te schatten hoe sterk of hoe zwak Zelzate is. We gaan uit van onze eigen sterkte”

Al na tien speeldagen in de voorbije competitie was Lyra-Lierse als eerste periodekampioen zeker van deelname aan de eindronde. Het was lang wachten op de start van deze nacompetitie, maar zondag is het eindelijk zo ver. Maandag jongstleden vond de loting plaats. Lyra-Lierse speelt op de eerste speeldag in en tegen Zelzate, en neemt het op de tweede speeldag, bij winst in Zelzate, op tegen de winnaar van Olsa Brakel-Merelbeke.

