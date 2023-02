Real Herentals naar finale van beker van België na 7-2-winst tegen Standard: “Ons seizoen is nu al bijna geslaagd”

Gelijke spelen tegen Hasselt en Eisden, nederlagen Charleroi en Luik. Na nieuwjaar liep niemand er echt vrolijk bij in Herentals. Door de bekerwinst tegen Standard zijn alle zorgen meteen terecht van de baan. Coach Yves Heremans is toch wel wat opgelucht. “Er waren oorzaken voor die mindere weken. Dahmani was lang geblesseerd. Ook El Fahsi moesten we een tijdje missen. Veel jongens trekken zich aan hen op. Bilal Bouri was tegen Standard outstanding! Je zag dat hij zonder druk kon spelen met een complete groep. De nederlaag in de heenwedstrijd heeft de ogen geopend. De voorbije week merkte ik al op training dat de focus er helemaal was. Toen hadden we Standard onderschat. De spelers verzekerden me dat het goed zou komen in de return. Dat is ook uitgekomen. Vanaf de eerste minuut was het besef er dat er moest gevochten worden. In het begin zag ik nog wat ‘overconcentratie’. Zodra we de gelijkmaker scoorden, vlotte het prima. Onze kwalificatie kwam niet meer in het gedrang en was ook ruimschoots verdiend.”

Geslaagd seizoen

In welke mate heeft deze kwalificatie impact op de groep. Yves Heremans is duidelijk. “De rekening wordt in mei gemaakt, maar ons seizoen is nu al bijna geslaagd. Vooraf stelden we ons twee doelen. We wilden de halve finale van de beker halen en meespelen met de top vier in de play-offs. Wat de beker betreft, doen we al beter. In de competitie staan we momenteel vijfde. Vrijdag nemen we het in de competitie al een eerste keer op tegen Anderlecht. Op zich maakt mij dat niet veel uit. We zullen er andermaal voor gaan, al moeten we er pas echt staan in de bekerfinale en de play-offs. Het is alleen jammer dat we momenteel Abdelhakim Sababti moeten missen met een knieblessure. Hij zal nog een zestal weken buiten strijd zijn.”