Real Herentals laat unieke kans liggen om te stunten tegen Halle-Gooik in zinderende halve finale

Heel merkwaardig gegeven voor de match: de thuisspeaker kondigde aan dat het de laatste thuismatch van het seizoen was voor Herentals. Op geloof in eigen kunnen wees het niet bepaald. Onterecht zou blijken. Real werd meteen geconfronteerd met de hoge druk van Halle-Gooik. Tomic trof in de aanvangsfase twee keer de paal. De eerste tegenprik van Real was meteen raak. Chadli kon balverlies afstraffen. Plots werd de thuisploeg veel dreigender. Halverwege de eerste helft kon Tomic de gelijkmaker scoren. De competitieleider kreeg kansen, maar Herentals pakte de zaken verstandig aan. Bilal Bouri en El Fahsi zorgden voor de verrassende 3-1-ruststand. Manager Luc Nys was eerlijk. “We speelden tegen de beste ploeg van België. Halle-Gooik had dan ook het balbezit. Zij kregen kansen, maar maakten ze niet af. Wij waren wel attent in de afwerking. Ook dat is futsal. Ik zag in die eerste helft twee ploegen aan het werk die er vol voor gingen. Neem daar de goede publieke opkomst bij en je beseft dat dit reclame voor het futsal was.”