Real Herentals boekt stuntzege in derby tegen FT Antwerpen: “Zwakke schakels waren er gewoon niet”

Futsal eerste nationaleReal Herentals heeft de derby tegen FT Antwerpen met 9-2 gewonnen. De winst op zich is knap, maar de hoge score is toch wel uitzonderlijk. Antwerpen is toch niet de eerste de beste in onze competitie. Ze staan nog altijd op de tweede plaats in de rangschikking. Herentals herovert de vierde plek ten koste van Châtelet.

Herentals wint thuis tegen Antwerpen. Kan gebeuren. Herentals wint thuis met 9-2 tegen Antwerpen. Dan heeft de futsalwereld het toch al snel over het meest opmerkelijke resultaat van de speeldag. Coach Yves Heremans bevestigt. “Het klopt dat Antwerpen het moest stellen zonder Ahmed Sababti en Amar Zouggaghi. Dat is zeker een aderlating. Anderzijds verloren wij al vroeg in de match Bilal Bouri met een spierletsel. Ik zag een sterke prestatie van het hele team. Zwakke schakels waren er gewoon niet, iedereen haalde een goed niveau.”

El Fahsi en Dahmani

Yves Heremans zag hoe zijn ploeg onmiddellijk het initiatief naar zich toetrok. “Bouri miste nog de eerste kans, maar de tweede ging meteen binnen. Bij de rust stond het al 3-0. In die periode hebben we nauwelijks kansen weggegeven. In de tweede helft kregen beide ploegen in een open duel veel kansen. Als je met 9-2 wint, valt daar uiteraard weinig op aan te merken. We waren gewoon oppermachtig. Mohamed El Fahsi en Issam Dahmani waren echt outstanding. Ik zag ook een goede Kobe Vrancken. Kobe heeft zijn draai teruggevonden in de ploeg. Zijn twee doelpunten tegen Hamme hebben hem duidelijk vertrouwen geschonken.”

Moeskroen?

Volgende week neemt Real Herentals het op tegen Moeskroen. Of toch niet? Yves Heremans verduidelijkt. “Die match moest al gespeeld geweest zijn, maar de zaal was onbeschikbaar. We hadden iedereen tijdig verwittigd, maar toch diende Moeskroen klacht in. Die werd verworpen, zodat er volgende week gespeeld wordt. Ik vernam dat Moeskroen in beroep gaat, maar ga ervan uit dat we ook dan ons gelijk zullen halen. Nadien volgen er nog competitiematchen tegen Châtelet en Malle en de bekerfinale tegen RSCA. Dan moeten we er pas echt staan, want na de bekerfinale volgen de play-offs.”

