Real Herentals bereidt seizoen voor in Frankrijk: “Nieuwkomers zullen ingewerkt zijn”

Het ziet er momenteel naar uit dat Real Herentals met een goed gewapend team aan de aftrap van de competitie zal verschijnen. Het team versterkte zich gericht. Opvallend daarbij is dat de club voor het eerst echt over de landsgrenzen gaat kijken. Van Herentals mag verwacht worden dat men probleemloos meedraait met de top vier. Sportief manager Luc Nys heeft zijn huiswerk verricht wat de transfers betreft. “Een vijftal spelers heeft Real verlaten. Ilyas El Kaddouri trok naar tweedeklasser Lier. Meris Durakovic deed hetzelfde, maar dan naar Aarschot. Aziz Hitou stopt met voetballen. Ook Yassine Qoli zal Herentals verlaten. De laatste vertrekker is Taoufik Chadli. Hij had nochtans bijgetekend, maar liet ons laat weten dat hij uiteindelijk voor Roermond kiest. Twee weken voor aanvang van de voorbereiding kon ik daar niet echt mee lachen. Intussen heeft de groep al prima werk geleverd. Uiteraard hebben we passende vervanging voorzien voor de vertrekkers. De nieuwkomers zullen tijdig ingewerkt zijn.”

Nieuwkomers

Voor de supporters is het dezer dagen even wennen. Zes nieuwkomers werden aangeworven. Luc Nys overloopt de verrichte transfers. “Abdelhakim Sababti keert na een jaartje Hamme terug naar het oude nest. Jawad Yachou voetbalde in een recent verleden bij Borgloon en Hasselt. Beiden behoren ook tot de kern van de nationale ploeg. Daarnaast hebben we ons op de internationale markt gericht, al is Bruno Barboza niet helemaal een onbekende. In een verder verleden kwam hij in de BZVB uit voor Amigo Schepdaal en Thulin. Recent verdedigde hij in Frankrijk de kleuren van Sporting Paris. De naam Michel Sviercoski klinkt Oost-Europees, maar hij is een Braziliaan met een Italiaans paspoort. Het voorbije seizoen trad hij aan bij Sampdoria Genua. Ignacio Caballero – roepnaam Nacho – is een Spanjaard die uitkwam voor het Italiaanse 360°. Chrissy Mayulu is de laatste nieuwkomer. Onze Fransman speelde bij Laval. Volgende vrijdag spelen we nog een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Besiktas Gent. Dan moeten we helemaal klaar zijn voor de competitie. We openen het kampioenschap thuis tegen Charleroi. Dat is meteen een topaffiche.”