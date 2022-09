RC Mechelen ziet opnieuw thuiszege uit handen glippen na laat misverstand tegen Hades (1-1): “Heel frustrerend na alweer dominante wedstrijd”

Efficiëntie

“Maar het is zonde dat we achterblijven met vier op negen terwijl we eigenlijk drie punten meer verdienen. Voor de derde week op rij waren we baas, maar slagen we er niet in dat om te zetten in maximale puntenwinst. De efficiëntie vooraan? Ook nu hadden we weer de kansen op een veiligere voorsprong en dan speel je toch altijd iets comfortabeler. Maar ook onze spitsen valt niets te verwijten. Ik ben al blij dat we de kansen afdwingen en dan zal die afwerking wel volgen. We moeten positief blijven. De voorbije prestaties zijn veelbelovend voor de rest van de competitie.”