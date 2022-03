RC Mechelen-voorzitter François De Keersmaecker blijft rustig onder toenemende titeldruk: “Ik reken op onze mentaliteit”

Vorige zondag was het exact twee jaar gelden dat Racing Mechelen promoveerde uit eerste provinciale. Het deed dat als tweede in de stand en na de stopzetting van de competitie aan wat toen nog het prille begin van de coronacrisis was. Vandaag kan Racing de titel bijna ruiken in derde nationale. Met zeven punten voorsprong op leider Pelt en nog vijf wedstrijden te gaan komt de sportieve climax wel héél dichtbij. Dat beseft ook voorzitter François De Keersmaecker.

“We staan er goed voor, dat kunnen we niet ontkennen”, zegt hij. “Maar je kent ongetwijfeld ook het spreekwoord van de beer en zijn vel. We beseffen dat het ook volgend weekend al zover kan zijn als alles meezit, maar laten we het match per match bekijken. Het zou mooi zijn als we het thuis kunnen afmaken op de voorlaatste speeldag tegen Betekom. Dat er dan nog puntenverlies aan vooraf moet gaan? (lacht) Vroeger mag natuurlijk ook! Dan zorgen we er wel voor dat er een aparte titelviering komt. De vorige promotie konden we niet uitgebreid vieren. Dat gaan we nu goedmaken.”

Druk

“Want het enthousiasme bij de fans is enorm. Telkens ik in Mechelen buiten komt, word ik aangesproken door Racing-fans die de dagen aftellen. Ikzelf blijf rustig onder de toenemende druk. De spelers? Daar heb ik een heel goed gevoel bij. Als ik zie met welke mentaliteit ze de wedstrijden tegen Diest en Koersel over de streep trokken, denk ik dat hun honger naar succes de grootste druk weg neemt of neutraliseert. Of ik hen toespreek in de kleedkamer? Daar is mijn plaats niet. Ik heb alle vertrouwen in de coach en zijn staf.”

Eerherstel

“En laten we beginnen met het duel tegen Wellen. Dat we hen niet mogen onderschatten als ploeg uit de rechterkolom ondervonden we afgelopen weekend nog in Koersel. In deze fase van het seizoen krijg je niets cadeau. Maar dan kom ik terug op onze mentaliteit waarvan ik hoop dat ze opnieuw bepalend wordt. En dit in combinatie met de wil om die uitschuiver uit de heenronde recht te zetten. Wellen smeerde ons onze zwaarste nederlaag van het seizoen aan (3-0 red.) en dan hoop ik dat we met de steun van onze fans op zoek gaan naar eerherstel.”

Doelen

“Daarna staan we hopelijk weer een stap dichter bij ons doel. Want het is inderdaad tijd om een volgende stap te zetten met Racing Mechelen. We maken ons huiswerk met het oog op een rustig eerste seizoen in tweede nationale. Niemand van ons legt de druk om meteen weer te promoveren naar eerste amateur. Al is het wel duidelijk dat daar onze ambitie ligt op langere termijn. Daar hoort Racing Mechelen thuis. Het profvoetbal is, rekening houdend met de huidige vereisten, een brug te ver, daar moeten we ook eerlijk in zijn.”

Einde seizoen voor Smet

Voor Ruben Smet zit het seizoen er alvast op. De doelman werd vorig weekend geblesseerd vervangen na een botsing en uit onderzoek bleek dat hij daarbij een scheur opliep in de mediale band van de knie. Verder verlaten na Lars Bielen ook Bram Kerckhofs, Nils Van Delm, Robbe Berben en Nick Van der Zyp de club aan het einde van het seizoen. Assistent-coach Hans Verbeeck stopt wegens privé-redenen.