RC Harelbeke slikt tegen Jong Essevee late gelijkmaker (1-1): “Opnieuw moeten we herbeginnen”

Na de 6-0-pandoering bij Oostkamp beperkte trainer Bruno Derveaux het aantal wijzigingen. Doelman Yoran De Ketelaere kreeg de voorkeur op Tom Thieren en Robin Toye trad na langdurige blessure wederop. Zo begon Jorben Vanhulle op de bank. “Er was geen schuldige bij dat zwaar verlies”, benadrukte Derveaux. “Niemand liep er schade waardoor zijn seizoen over is. We werden gewoon door een supergoeie ploeg overklast.”

Feys treft kruising

In de eerste helft zorgden de vrije trappen van aanvoerder Niels Vandenbroucke voor dreiging. Twee minuten voor de rust kon bezoeker Arthur Wulleman vanop de rand van de zestien aanleggen. Zijn trap met links werd door De Ketelaere uit de hoek geduwd. “Aan de rust wist ik nog niet of de keeper van Zulte Waregem een bal kon pakken”, stelde Derveaux terecht. De bezoekers begonnen scherp aan de tweede helft. Toen de Harelbeke-trainer met Feys en Vanhulle voor Balcaen en Santens twee verse aanvallers inbracht kantelde de partij. Een voorzet van Vandenbroucke vanop links werd door doelman Dobbels onvoldoende weggebokst. Pieter De Smet verzilverde de rebound. Invaller Feys kanjerde vier minuten voor tijd een bal op de kruising. In de slotminuut dwong Dylan Demuynck een hoekschop af. De vaardige aanvaller vond het hoofd van Brecht De Vriese die tussen veel thuisspelers aan de eerste paal een gaatje vond. Een niet eens onverdiende gelijkmaker voor de jonge bezoekers.

Geen clean sheets

“Al die jonge kerels van Zulte Waregem zijn technisch heel vaardig en kregen bij de elitejeugd om de zes maanden een evaluatie”, ging Derveaux verder. “Tegen zo’n jonge ploeg moet je inzake ervaring en kracht het verschil kunnen maken. Dat hebben we net iets te weinig gedaan. Wij missen wat snelheid, dat is ons probleem. In de voorbereiding hebben we geen enkele keer de nul kunnen houden. We zijn vier speeldagen ver in de competitie en hebben nog geen enkel clean sheet. Zoiets begint in de hoofden te kruipen. Die late gelijkmaker is zuur. We kunnen weer herbeginnen.”