Veel volk was komen opdagen voor de derby tussen RC Hades en Belisia. In beide kampen waren de verwachtingen hoog gespannen. De partij begon fel, maar een stevige onweersbui kwam roet in het eten gooien. Na twintig minuten kregen we stroken met wateroverlast. Na 27 minuten nam scheidsrechter Marnic Claes wijselijk de beslissing om de wedstrijd definitief stop te zetten.

Jammer voor de supporters, maar normaal voetballen was niet mogelijk en de kans op blessures groot. De thuisploeg was gretig uit de startblokken geschoten en na twaalf minuten kwam het eerste gevaar. Mooie aanval via Bongiorno naar Cinti en die zag Convents aan de buitenkant vrij staan. De technisch vaardige aanvaller besloot naast. Daarna was het waterpolo. Geen voetbal meer mogelijk en ref Claes besloot na overleg met de afgevaardigden en coaches Mirko Licata en Luc Nilis om de partij definitief te stoppen.

“In deze omstandigheden konden we niet verder blijven spelen”, stelde ref Marnic Claes. “Het aanzetten om met de bal te kunnen spelen was niet meer mogelijk. Het onweer boven Kiewit was hevig, maar geen reden om de wedstrijd stop te zetten. Indien echter de bal niet meer bespeelbaar is moet je een beslissing nemen. Uit respect voor beide clubs heb ik overleg gepleegd met de afgevaardigden en coaches. Iedereen was het er over eens dat we niet meer verder konden voetballen. Hoe het nu verder moet? De wedstrijd zal moeten herspeeld worden. Kan eventueel vanaf 27 minuten, maar daarover en wanneer moet de bond een beslissing nemen. Dat is niet aan de scheidsrechter”, besloot Claes.

Mirko Licata en Luc Nilis zijn het eens

“We gaan er niet veel woorden aan vuil maken”, zei thuiscoach Licata. “Van een stevig onweer zijn we niet bang, maar op dit veld met wateroverlast was voetballen niet meer mogelijk. Er vallen ongetwijfeld blessures en dat moeten we uiteraard vermijden.” Ook in deze omstandigheden krijg je gele of rode kaarten die in normale omstandigheden nooit zouden vallen”, pikt Nilis in. “We hebben geroepen op de scheidsrechter om de wedstrijd te stoppen, dus achteraf gaan we er niet over klagen. Het is zeker jammer voor het talrijk opgekomen publiek. Niemand die blij is als een wedstrijd niet meer kan doorgaan, maar anderzijds dit is een wijselijke beslissing van ref Claes”, besluiten de coaches.