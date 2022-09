Raymond Westphalen (Limburg United): “Knappe zege tegen ZZ Leiden is mooie afsluiter van een geslaagde voorbereiding”

T1 Raymond Westphalen en zijn assistent-coach Niels Marnegrave hebben uitstekend werk geleverd tijdens de voorbereiding. Volgend weekend start het echte werk met de verplaatsing naar Ieper (TDM1) voor de beker van België. Tijd om headcoach Westphalen onder de loep te nemen.

“Of ik tevreden ben over de voorbereiding? Ik hou er een goed gevoel aan over”, stelt de Tongerse sportieve baas van United. “We verloren tegen het Duitse Rasta Vechta en na verlengingen tegen Landstede Hammers. Telkens waren we niet compleet. Op onze fandag tegen Zorg en Zekerheid Leiden kon ik rekenen op mijn volledige kern. Vergeet niet dat jongens als Jarne Lesuisse en Alex Stein net terugkeerden uit blessure. Ook Belgian Lion Maxime De Zeeuw trainde nog maar een drietal dagen mee. Tegen een zeer agressief Leiden hebben we het uitstekend gedaan. Vooral in offense ben ik zeer tevreden. Dat was ook in het algemeen zo tijdens de andere wedstrijden van de voorbereiding. In defense moeten we nog constanter worden. Tegen Leiden was er in het derde quarter ook een dipje, maar mijn team heeft uitstekend gereageerd en verdiend gewonnen.”

“We hebben dit seizoen bewust gekozen om de jeugd meer speelminuten te geven en Belgische versterking te halen”, gaat de 39-jarige coach voort. “De komst van Maxime De Zeeuw en Quentin Serron zijn natuurlijk een schot in de roos. Hun klasse en ervaring moet de andere jongens beter maken. Op de moeilijke momenten tegen Leiden werd dat nog eens extra in de verf gezet. Een kern met tien Belgen! Is dit niet uitzonderlijk? Met de Amerikaanse point-guard Alex Stein die overkomt vanuit de Luxemburgse competitie hebben we een jongen binnengehaald waar je op kan bouwen. En onze ervaren Amerikaan, ondertussen een halve Limburger, Cliff Hammonds doet er nog één jaartje bij. De mix van jonge talenten en ervaren spelers is een pluspunt in deze uitgebalanceerde kern. De rotatiemogelijkheden zijn ruimer. Uiteraard blijven er werkpunten. Enkele jongens moeten nog beter ingepast worden, maar bij de competitiestart op 30 september thuis tegen Bergen zal dat in orde zijn.”

Ieper

“Eerst is er volgend weekend de bekerwedstrijd in Ieper. Ik ben dit weekend het team uit de Westhoek gaan scouten. Een degelijke ploeg die we zeker niet mogen onderschatten. Die jongens zullen zich tegen ons dubbel plooien, maar indien wij ons normaal niveau brengen, moeten we ons kwalificeren. Belangrijk voor de club en we hebben onze titel ook te verdedigen, hé.”

Ambities

“Als je mij vraagt wat de ambities van United zijn? We werken fase per fase. Eerst is er het bekeravontuur. In de competitie moeten we dit seizoen trachten meteen bij de les te zijn. De eerste doelstelling is het behalen van de Elite Gold. Vorig jaar lukte dat niet, na een dramatische start. Nu zijn we in mijn ogen beter gewapend en met deze groep zijn we verplicht om voluit te mikken op een plaats in de Golden League. Uiteraard is het ook de bedoeling om in de Belgische play-offs een belangrijke rol te vervullen, maar dat zijn zorgen voor later. Eerst stap voor stap onze doelstellingen trachten waar te maken”, besluit T1 Westphalen, die vorig seizoen clubgeschiedenis schreef door de Beker van België te winnen tegen Oostende.

LIMBURG UNITED: Stein 15, De Zeeuw 15, Serron 12, Delalieux 9, Hammonds 9, Desiron 7, Dammen 5, Dedroog 4, Leemans 2, Ceyssens 1, Lesuisse en Lambot 0.

ZZ LEIDEN: Ververs 17, Vanbree 12, Aloegaine 10, Bouwknecht 8, Rutherford 8, Schallenaar 6, Van den Elzen 5, Venskus 4, Hammond 2, Kruithof 0.

QUARTERS: 19-21, 26-13 (rust 45-43), 16-22, 18-16.