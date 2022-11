Rayan Vanderpoorten neemt zondag deel aan de veldloop van Aalter: “Nooit eerder liep ik een cross van 10 kilometer”.

Rayan Vanderpoorten kende in 2021 het jaar van de grote doorbraak met een zesde plaats op de 3000m steeple tijdens het EK voor beloften. Het jaar daarna trok de atleet van KAA Gent naar de Verenigde Staten om er een jaartje te studeren en te lopen. “Dat was niet mijn beste jaar”, zegt hij. “Het was vooral de aanpak van de lokale coaches die me niet zo goed lag. In de VS zijn ze ervan overtuigd dat je heel veel en heel hard moet trainen. Ik heb gemerkt dat die manier niet goed werkte voor mij. Ik ben iemand die een rustige opbouw nodig heeft en dat heb ik daar gemist. Daarnaast had ik ook de pech gehad dat ik er een aantal blessures opliep. Misschien is er een causaal verband tussen de trainingsaanpak en die blessures, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.”

Rustige opbouw

Ideale test

Op de eerste individuele CrossCup-manche in Mol was de Merelbekenaar er niet bij. “Ik liep nog nooit een veldloop van 10 kilometer en ik koos ervoor om Mol links te laten liggen. Da’s een heel lastige wedstrijd en ook weinig representatief voor de cross in Roeselare, waar ik in principe wel aan ga deelnemen. Ik koos daarom om te starten in Aalter. Het parcours is er meer te vergelijken met dat van Roeselare en voor mij is het een ideale test om te zien wat ik kan op zo’n lange veldloop. Ik ben heel benieuwd hoe ik het er vanaf zal brengen. Pas daarna kan ik kijken welke ambities ik mag koesteren voor Roeselare. Ik ben nog tot eind december belofte en het EK veldlopen zit wel ergens in mijn achterhoofd, maar ik staar me er zeker niet blind op. Het plezier in het lopen en het genieten van wedstrijden blijft voor mij het allerbelangrijkste”, besluit hij.