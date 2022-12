Rayan Vanderpoorten na knappe 29ste plaats op EK veldlopen: “In de laatste ronde kreeg ik vleugels”

Het prachtige La Mandria Park, even buiten Turijn, was dit jaar de locatie voor het Europees kampioenschap veldlopen. De vorige twee edities in Lissabon en Dublin werden gecatalogeerd onder de noemer van zeer zware, ouderwetse veldlopen. Dit jaar leek het erop dat de atleten een iets minder uitdagende omloop zouden voorgeschoteld krijgen. Op papier zag je dat er een helling was, maar qua hoogtemeters leek het allemaal nogal mee te vallen. De werkelijkheid was helemaal anders. Iedere ronde moesten de atleten een zeer steile, drieledige helling oplopen of in vele gevallen echt opkruipen. “Ik had de wedstrijden van de U20 gezien en daar zag ik toppers volledig stilvallen op die heuvel”, aldus Rayan Vanderpoorten. “Ik wist dat ik mijn wedstrijd goed zou moeten indelen. Ik koos ervoor om behouden te starten en geleidelijk aan op te schuiven. Bergop probeerde ik iets sneller te gaan, om daarna te temporiseren tijdens de afdaling en dan een vlot tempo te lopen op de vlakke stukken. Die aanpak loonde, want ik schoof ronde na ronde op.”

Ervaring

Vanderpoorten kwam na de eerste ronde door in 49ste positie en vlak voor het ingaan van de laatste ronde was hij al opgerukt naar de 39ste plaats. “In die laatste ronde kreeg ik echt vleugels. Ik haalde nog een tiental atleten in en dat geeft natuurlijk een serieuze boost. Ik ben enorm tevreden over mijn wedstrijd en mijn resultaat”, gaat hij verder.

“De laatste jaren heb ik niet zo heel veel crossen gelopen, maar vorig jaar nam ik in de VS wel eens deel aan een grote veldloop. Daar stonden we met meer dan tweehonderd atleten aan de start en daar heb ik veel uit geleerd. Op een veldloop in België kun je je tempo even laten zakken en dan word je in het slechtste geval door twee atleten ingehaald. Daar word je door een heel pak voorbijgelopen. Dat wou ik zeker vermijden, want mentaal krijg je daardoor ook een serieuze klap”, besluit hij.

Marco Vanderpoorten

Op de CrossCup in Roeselare was een andere Oost-Vlaming, Marco Vanderpoorten, nog duidelijk de beste. De Hammenaar leek volledig klaar om in Turijn beter te doen dan zijn 33ste plaats in Dublin. Hij sprak zelfs luidop van een plaats in de top tien. Helaas is hij in de week voorafgaand aan het EK ziek geworden en kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen. “Dit is een enorme teleurstelling”, zegt hij. “Ik wou hier echt een goeie prestatie neerzetten, maar woensdag ben ik jammer genoeg opgestaan met koorts. Ik dacht nog net op tijd hersteld te raken, maar het mocht niet zijn. Telkens ik die heuvel opliep, moest ik snakken naar adem. Ik denk dat ik iedere ronde zo’n tien seconden verloor. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar een 32ste plaats is wel een serieuze teleurstelling."