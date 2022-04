Rapide Wezemaal verzekert zich in derby tegen Rotselaar B van titel en promotie naar tweede provinciale: “Stoppen op een hoogtepunt”

Met een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Meerbeek kan Rapide Wezemaal niet meer bijgehaald worden in derde provinciale B. Een meer dan terechte kampioen, als je weet dat het één van de weinige ploegen in België is die dit seizoen nog geen enkele nederlaag leed.

“Je hebt nog Merksem en Duffel en dat zou het zowat moeten zijn”, weet kapitein Egbert Van De Schoot. “We zijn daar als groep ook echt wel mee bezig, zelfs na het behalen van de titel afgelopen zondag. We willen koste wat kost ongeslagen blijven, ook in die resterende twee competitiematchen. Dinsdag hebben we niet getraind om nog een beetje te bekomen van de festiviteiten, maar vanaf nu ligt de focus stilaan terug op komend weekend en de confrontatie met Bierbeek B.”

Stabiliteit

Misschien is het dat wel wat deze groep typeert, de goesting en de gretigheid om er iets moois van te maken tussen de lijnen. “Dat klopt ergens wel en daar zijn de ervaren spelers die er zijn bijgekomen zoals een Thys en Robeyns ook mee verantwoordelijk voor”, meent de middenvelder. “Misschien had het vorig seizoen al wel gekund als corona er geen stokje voor gestoken had. Maar goed, in defensief opzicht komen we nu nog zoveel sterker voor de dag en dat geeft de ploeg in zekere zin vleugels als je weet dat één goaltje al kan volstaan. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat ik zelf aan zeven stuks ben geraakt tot dusver, want ik durf nu zelf vaker mee naar voren te trekken.”

Spanning troef

“Hoe we als groep vorige zondag beleefd hebben? Tja, eigenlijk kon er niet veel meer fout lopen aangezien we aan een puntje genoeg hadden om zeker te zijn van de titel”, klinkt het. “Maar naarmate de wedstrijd dichterbij kwam, nam de zenuwachtigheid toch wel een beetje toe. En ook de match zelf tegen Rotselaar B verliep spannender dan gehoopt aangezien de bezoekers vrij snel onze 1-0-voorsprong ongedaan maakten. In de tweede helft was het een beetje hinken op twee gedachten maar eind goed, al goed.”

Voetbalschoenen aan de haak

Wie de promotie naar tweede provinciale niet zal meemaken, is Van De Schoot zelf die de voetbalschoenen aan de haak hangt. “Eigenlijk dacht ik voor corona al aan stoppen maar dat doe je uiteraard veel liever op een hoogtepunt. En ik wilde ook wel graag nog eens samen spelen met mijn jongere broer Evert die ondertussen opgeklommen is tot eerste doelman. Nu is dus het ideale moment op mijn 33ste, al heeft de ploeg er meteen een trouwe supporter bij”, besluit hij.