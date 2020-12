Rapid Leest en Leest United slaan handen in elkaar voor Leestse voetbalacademie: “Tijd nemen om alles goed uit te werken”

Tot voor deze week zag het er nog naar uit dat Rapid Leest eind volgende zomer op zoek moest naar een nieuw onderkomen, maar de stad Mechelen schonk duidelijkheid naar aanleiding van het bekendmaken van de begroting voor de huidige legislatuur. Rapid mag nog een extra seizoen aan de Pastoor De Heuckstraat voetballen en trekt daarna met de buren van Leest United naar een gloednieuw, multifunctioneel complex. Samen, want beide clubs werken ook toe naar één Leestse voetbalacademie in het seizoen 2022-2023.

“Dankzij uiterst constructieve gesprekken met de Mechelse schepen van sport Abdrahman Labsir en AGB Sport Actief Mechelen-voorzitter Katrien Van Dessel, komt er vanuit de stad een enorme investering Leest-dorp uit”, klinkt het in een persbericht dat werd uitgestuurd in naam van de werkgroep Leests voetbal 2022-2023 die de besturen van SK Rapid Leest, SK Rapid Leest Jeugd en Leest United vertegenwoordigt. “Er wordt een nieuwe site gerealiseerd op de locatie achter sporthal Kouter. Op deze site stappen beide voetbalploegen in één academie, samen met onder andere de frisbee-vereniging en andere Leestse verenigingen. Het nieuwe complex moet ook een ontmoetingsruimte worden voor het Leestse dorpsleven, voor jong en oud, mobiel en minder-mobiel.”

Samenwerking

“Bij zowel SK Rapid Leest als Leest United, respectievelijk uitkomend in eerste en vierde provinciale, waait sinds vorig seizoen een nieuwe wind door de bestuurskamers die tegelijkertijd gepaard ging met een enorme verjonging. Die zorgde voor een nieuwe dynamiek en zo vonden beide Leestse clubs elkaar ook qua visie. Eentje die nauwer aansluit bij het dorpsleven.”

“In dat opzicht willen Rapid en Leest United samenwerken aan een doorstromingstraject waarin elk jong voetballertje kan doorgroeien tot het niveau van een eerste elftal. Er worden twee eerste elftallen opgericht in één academie: een ambitieus elftal dat zo hoog mogelijk mikt en een eerste ploeg waarvan we een stabiele derdeprovincialer willen maken.”

“Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan voetbal voor iedereen: jongens, meisjes, anderen, ongeacht afkomst, fysieke of financiële mogelijkheden. Onze ambitie is om dit project op te starten bij aanvang van het seizoen 2022-2023. Vanaf nu zal er dus een en ander bewegen bij en rond beide clubs in het teken van dit project.”

Niet overhaasten

“Corona heeft ons geleerd dat samenwerken de enige manier is om het voetbal in de streek leefbaar te houden”, klinkt het in een eerste reactie aan onze krant vanuit de werkgroep. “We zetten een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het voetbal in Leest en net daarom willen we onze tijd nemen voor de uitwerking van dit project. Zaken overhaasten zou het eindproduct niet ten goede komen.”