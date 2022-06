Raphael Holzhauser laat het Kiel achter zich en trekt naar OHL: veel betekend voor Beerschot, maar op het einde was het op

Drie jaar voetbalde Raphael Holzhauser voor Beerschot en in die periode kon de Oostenrijker met de fluwelen linkervoet op zijn manier een stempel drukken op de clubgeschiedenis. Zo had Holzhauser een belangrijk aandeel in de kampioenstitel in 1B (in 2020) en was hij in drie seizoenen goed voor 27 goals en 33 assists. Hét doelpunt dat ons vooral zal bijblijven, is de enige treffer in de match op Club Brugge in augustus 2020. Die dag boekte Beerschot een historische zege.

Vooral tijdens Beerschots eerste half jaar in 1A voetbalde Holzhauser op een wolk. Het leverde hem een tweede plaats in het referendum van de Gouden Schoen op, achter Lior Refaelov. Slechts drie keer eerder stond een speler van Beerschot op het podium: Rik Coppens (die won in 1954 en derde werd in 1959) en Juan Lozano (die tweede werd in 1981). Nogmaals: Holzhauser heeft zeker zijn plaatsje in het paars-witte geschiedenisboek.

Maatje Tissoudali

En toch is zijn vertrek straks geen onoverkomelijke ramp voor Beerschot. Het moet immers gezegd dat Holzhausers laatste maanden in Kielse loondienst een pak minder waren. Allerlei omstandigheden maakten dat ‘Rapha’ zichzelf niet meer was. Het vertrek van Tarik Tissoudali, met wie Holzhauser op en naast het veld een uitstekende verstandhouding had, was een eerste negatieve factor. Vervolgens werd er met Peter Maes een trainer aangesteld met wie Holzhauser totaal geen klik had. En toen de ploeg in het degradatiemoeras verzeild raakte, bleek het bijhorende gevechtsvoetbal allerminst aan Holzhauser besteed.

Hoewel we intern nooit iemand hebben horen zeggen dat Holzhauser er met de pet naar gooide, leek ‘Rapha’ de voetballer de jongste maanden toch niet goed meer in zijn vel te zitten. Voetbalplezier sloeg om in frustraties. Op de tribunes sloeg applaus dan weer af en toe om in gemor. Bij het Beerschotpubliek had Holzhauser zeker nog zijn believers, maar even goed waren er mensen die de vedette van de ploeg als zondebok bestempelden. Op het einde van het rampseizoen 2021-2022 belandde Holzhausers zelfs meermaals op de bank.

Zwaar contract

Wij blijven geloven dat Holzhauser, naar Jupiler Pro League normen, een bovengemiddeld getalenteerde speler is. En het zou ons niet verbazen als hij straks in Leuven weer open bloeit. Maar bij Beerschot leek het ons gewoon op. Daar komt bij dat Holzhausers zware contract serieus doorwoog op het budget. Holzhausers overstap naar OHL is in de eerste plaats een goede zaak voor de speler zelf. Maar tegelijk geloven wij dat de treurnis bij Beerschot toch nogal zal meevallen. Zelfs al stapt de Zilveren Schoen, dankzij een verbrekingsclausule in zijn contract, gratis de deur uit.