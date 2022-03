Rani Vincke sluit indoorseizoen af met Belgische titel bij de beloften: “Ik geloof nu weer wat meer in mijn eigen kunnen”

Wielrennen elite z/c Brent Clé wint Omloop van het Waasland: “Dit is een geweldige opener van het seizoen”

Het moet zowat de droom zijn van elke wielrenner: het seizoen openen met een vette prijs. Brent Clé was zondag de sterkste in de Omloop van het Waasland. Een heel nerveuze koers werd uiteindelijk beslist in de sprint. De eliterenner zonder contract toont meteen aan dat men geen weken in Spanje hoeft te vertoeven om knap te presteren.

19:49