Rani Vincke maakt knap seizoensdebuut: “Hopelijk kan ik die lijn nu doortrekken”

Rani Vincke kende een uitstekende winter, waarin ze haar persoonlijk record op de 60m aanscherpte van 7.51 tot 7.43. Dat deed toen al het beste vermoeden voor het zomerseizoen. Op voorwaarde natuurlijk dat ze gespaard blijft van de fysieke ongemakken, die haar in het verleden wat parten speelden. “Vorig jaar en ook deze winter had ik vaak last aan de hamstring en dat probeer ik nu met preventieve verzorging en specifieke oefeningen onder controle te houden”, zegt ze. “Voorlopig lukt dit goed en, waar ik me vorig jaar vooral moest beperken tot één nummer, kon ik zaterdag nu zowel de 100m en de 200m zonder problemen afwerken.”

Goeie voorbereiding

De omstandigheden in Vlierzele waren voor de sprinters niet ideaal, want er stond nogal wat tegenwind. Toch liep de Gistelse knap naar 11.92 op de 100m en 24.41 op de 200m. Vooral de chrono op de halve baanronde is van hoog niveau. Ze strandde op amper drie honderdsten van haar persoonlijk record en dat bij een tegenwind van 1.8 meter per seconde. “Met die prestatie ben ik echt heel tevreden, want het was toch alweer zo’n twee jaar geleden dat ik nog eens een deftige prestatie kon neerzetten op dat nummer. Als ik dit zo vroeg op het seizoen en in deze omstandigheden al kan, dan denk ik dat er dit seizoen wel iets moois in zit. Ik hoop vooral, zoals deze winter, de lijn te kunnen doortrekken en iets meer geluk te hebben dan vorig jaar”, gaat ze verder.

De atlete van Houtland AC trok in de maand april naar Cyprus waar ze een stage afwerkte met haar trainingsgroep. “De voorbereiding op het zomerseizoen is heel goed verlopen en op stage heb ik echt heel goed en kwalitatief kunnen trainen. Na die stage kreeg ik wel wat last van pijn aan de scheenbenen, maar dat is momenteel allemaal onder controle. Ik kijk enorm uit naar de rest van het seizoen en ik heb er heel veel zin in”, besluit ze.