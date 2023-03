Rani Vincke blikt terug op sterk indoorseizoen: “Wat meer erkenning zou leuk zijn”

Wielrennen elite zonder contract Thibau Verhof­stadt heeft eerste zege op zak: “Parcours in Zele heeft blijkbaar iets magisch”

Na één koersmaand is de kop er al af voor Thibau Verhofstadt. De Berlarenaar won in het naburige Zele zijn eerste koers van het seizoen. De renner van Tarteletto-Isorex was de snelste van een selecte kopgroep. De Arno Wallaard Memorial in Nederland wordt over veertien dagen het eerstvolgende grote doel.