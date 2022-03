Rani Rosius strandt in reeksen op WK indoor : “Ik mis nog wat ervaring op dit niveau”

AtletiekRani Rosius is er op het WK indoor in Belgrado niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van de 60 meter. Met een tijd van 7.33 liep ze de 28ste tijd van alle deelneemsters en kwam ze vier honderdsten te kort om een ronde verder te mogen. “Mijn start was jammer genoeg totaal niet goed”, klinkt het.

Rani Rosius mocht voor het eerst deelnemen aan het WK indoor en was erop gebrand om sneller te lopen dan haar persoonlijk record van 7.27. Spijtig genoeg miste de 21-jarige Genkse compleet haar start. “Ik zag dat de atlete naast mij een kleine beweging maakte en ik dacht dat het een valse start was”, bekent ze. “Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren, want ik moet altijd gefocust zijn op mijn eigen wedstrijd en niet naar de andere atleten kijken. Dat is allemaal ervaring die ik nog mis.”

Ervaring

In de tweede wedstrijdhelft herstelde Rosius zich behoorlijk en rukte ze nog op naar de vierde plaats in haar reeks. Haar chrono van 7.33 bleek echter onvoldoende om met de beste verliezende tijden naar de halve finales te mogen. “Ik had graag een stuk sneller gelopen en onder mijn persoonlijk record gedoken, maar 7.33 is nog altijd mijn tweede beste prestatie van het seizoen. Met een degelijke start zat ik allicht in de buur van 7.27, maar da’s natuurlijk praat achteraf. Het is wat het is en ik besef heel goed dat ik nog heel wat stappen in mijn evolutie te zetten heb”, gaat ze verder.

Corona

In januari kreeg de atlete van AV Toekomst af te rekenen met een coronabesmetting en dat had een serieuze invloed op haar conditie. “Toen ik op stage in Tenerife besmet raakte, was ik echt goed in vorm. Ik heb de pech gehad echt ziek te zijn geworden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal was dat een serieuze ‘setback’. Daarna liep het op training ook moeizaam en ik merkte de laatste weken nog steeds dat de vooruitgang niet was zoals gehoopt.

Toch blikt Rosius met een positief gevoel terug op haar WK-deelname. “Ik ben blij dat ik hier heb mogen lopen en gezien de omstandigheden ben ik nog behoorlijk tevreden met mijn chrono. Nu moet ik vooruit kijken en deze zomer outdoor laten zien wat ik kan”, besluit ze.

