Rani Rosius sprint naar vierde plaats op EK indoor: “Supergelukkig met dit resultaat”

AtletiekOp het EK indoor in het Turkse Istanboel heeft Rani Rosius (22) vrijdag tot twee keer toe haar persoonlijk record op de 60m aangescherpt. Haar chrono van 7.15 in de finale was uiteindelijk zelfs goed voor een knappe vierde plaats op amper drie honderdsten van het brons. “De finale halen was het doel, maar dit had ik vooraf nooit durven dromen”, klinkt het.

Voor aanvang van het kampioenschap had Rani Rosius zich nog laten ontvallen dat de finale halen in Istanboel wellicht heel erg moeilijk zo niet onmogelijk zou zijn. “Het voelde effectief ook zo”, bekent ze. “Enkel als ik in iedere ronde top zou zijn, dan zat de finale er misschien in.” En de Limburgse atlete was top, want in de reeksen liep ze al meteen naar 7.22 en dat ondanks een mindere start. “Mijn reactiesnelheid was goed, maar bij mijn derde pas liep het wat mis waardoor ik enkele honderdsten liet liggen.”

Finale

In de halve finale was de start van Rosius wel vlekkeloos en sprintte ze in het spoor van de Poolse Ewa Swoboda naar 7.16, een tweede plaats én rechtstreekse kwalificatie voor de finale. Het kampioenschap kon toen al niet meer stuk voor de 22-jarige atlete van AV Toekomst. Toch deed ze enkele uren later in de finale met 7.15 en een mooie vierde plaats nog beter. “Deze prestatie, zowel de tijd als de plaats, is heel erg mooi, maar eigenlijk ben ik nog het meest tevreden dat ik ongeschonden de finish heb gehaald. Ik heb drie keer heel erg hard gelopen vandaag en zoiets vergt toch veel van je lichaam”, gaat ze verder.

Ontwikkeling

“Uiteraard ben ik super gelukkig met mijn prestatie, maar je moet natuurlijk ook alles in het juiste perspectief zien. Ik ben hier enkel vierde geworden omdat er heel wat snellere atletes niet hebben deelgenomen. Los daarvan heb ik gewoon ook heel goed gepresteerd en dit is een nieuwe stap in mijn ontwikkeling als atlete.”

Een stap die Rosius nu ook opnieuw een stuk dichter brengt bij het nationaal record van 7.10 dat sinds 2007 op naam staat van Kim Gevaert. “Alles op zijn tijd. Ik ben nog maar 22 jaar en ik heb nog alle tijd van de wereld. Het komt er vooral op aan om stappen in de juiste richting te blijven zetten en te geloven in mezelf. Ik heb nu al ongelofelijk veel zin in de zomer, want er staat me, zowel individueel als met het estafetteteam, nog zoveel moois te wachten”, besluit ze.