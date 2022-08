Rani Rosius in laatste rechte lijn voor EK in Zürich: “Het gaat sneller en sneller met de 4x100m-ploeg”

atletiekRani Rosius stoomt zich volop klaar voor het EK atletiek in Zürich (15-21 augustus) waar ze normaal gezien zal aantreden op de 100m en op de 4x100m. Zaterdag op de Flanders Cup in Lier won ze de 100m in 11.49. Met de 4x100m-volgt nu nog een korte trainingsstage in Leuven om de wissels verder te finetunen.

Vorige week maakte Rani Rosius twee keer een sterke beurt. Op een 4x100m in Luxemburg op dinsdag liep ze met haar teamgenoten naar een beste seizoensprestatie van 43.83. Zaterdag in Lier won de Belgische kampioene zowel haar reeks als haar finale, telkens in 11.49.

“Ik zit momenteel in een zware trainingsperiode. Dan kun je niet volledig presteren op wedstrijd”, reageerde Rani Rosius, die een maand geleden op het BK nog een mooi record van 11.28 neerzette. “Het doel is om op het EK top te zijn. We zullen zien of het zal lukken om dan te pieken. Vooraf weet je dat nooit. Het kan alle kanten uitgaan.”

4x100m

In Lier kregen de 4x100m-vrouwen hun teamtruitjes voor het EK. De nationale 4x100m-ploeg begint steeds beter te draaien. Het project loopt nog maar sinds dit jaar, maar hun tijd van 43.83 staan de vrouwen al mooi elfde in Europa. En het kan nog sneller.

“Het gaat sneller en sneller met de 4x100m-ploeg. De wissels gaan ook beter en beter”, constateert de 22-jarige spurtster. “In Luxemburg, waar we die 43.83 liepen, was het oké, maar er zat zeker nog wel wat marge op de wissels. Komend weekend kunnen we nog uitgebreid oefenen op de aflossingen. We gaan met de ploeg een weekendje op stage in Leuven. Delphine Nkansa (een toptalent dat nog maar recent in beeld kwam, red.) komt dan ook in de ploeg zodat het team nog voort aangesterkt zal worden. We kunnen in Leuven testen hoe de wissels gaan met haar.”

“We doen ons best om zo goed mogelijk te zijn op het EK. Het doel in Luxemburg was om onder de 44 seconden te duiken. Dat is gelukt en dat geeft vertrouwen. We hebben die wedstrijden echt nodig. Het is belangrijk om in wedstrijden de wissels op punt te krijgen. Aan de wedstrijdsnelheid wisselen is nu eenmaal wat je op training niet kunt nabootsen. Daarom kunnen we uit die wedstrijden veel leren.”

