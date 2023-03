Randy Oveneke met Brussels tegen Apollo Amsterdam: “We kunnen weer op een normale manier trainen”

voetbal tweede nationale B T1 Davy Sroka (Sporting Hasselt): “Graag goede flow doortrek­ken in thuisderby tegen SK Tongeren”

Iedereen binnen de club was vol lof over het geleverde werk van de ontslagen coach Wim Hayen, die volgend seizoen aan de slag gaat bij KVK Wellen. Er kwam echter een mindere periode qua resultaten en dan is meestal de coach de kop van Jut. T2 Davy Sroka nam de fakkel over en is meteen succesvol. Thuis tegen Turnhout en uit bij Lebbeke liet Sporting Hasselt een zes op zes noteren.