Ramses Debruyne na trainingsblok in de Vogezen: “Om mijn iets te beperkte basisconditie te verbreden”

Zesde in Strade Bianchi, vierde in Meldola, tweede in Coppa Zappi na ploegmaat Vincent Van Hemelen. Eind mei en begin juni liet Debruyne in Italië zien dat hij na een operatie aan de knie weer op het goede spoor zit. “Mooie uitslagen die ik telkens op een andere manier afdwong”, vertelt Debruyne. “In Strade Bianche via een vroege vlucht, in Meldola moesten we enkele keren over een klim van circa acht kilometer, Coppa Zappi was een stuk vlakker maar op het einde was er nog een muurtje van één kilometer. Dus drie verschillende inspanningen voor drie degelijke resultaten.”

Op die manier dwong Debruyne een selectie voor de Baby Giro af. Dat was al zijn vierde rittenkoers. Hij opende het seizoen met Tour du Loir et Cher, reed dan de Ronde van Bretagne en de Ardense Triptiek. “Na de Baby Giro was ik toe aan een goed trainingsblok”, benadrukt Debruyne. “Door een operatie in december kon ik pas laat beginnen trainen. Mijn basisconditie was niet groot genoeg. Dus probeerde ik die in de Vogezen te verbreden.”

Geen Savoie Mont-Blanc

Die stage van tien dagen, met de familie, kwam nadat Debruyne enkele examens afwerkte. “In augustus heb ik er nog een paar”, verduidelijkt de student bio-ingenieur-wetenschappen. “Mijn eerste jaar is volledig afgewerkt, in het tweede jaar zit ik aan tweederde van de studiepunten. In augustus staan er voor mij niet zo veel wedstrijden op de kalender. Ik hoop dat ik dit najaar opnieuw Tour of South-Bohemia en Tour de l’Isard kan doen. Na die val van vorig jaar hoopte ik sportief revanche te kunnen nemen in de Tour de Savoie Mont-Blanc, maar die rittenkoers is tot één dag herleid. Niet de moeite om die verre verplaatsing te doen.”

Maar eerst de GP Pérenchies, een wedstrijd met sedert 2014 niets dan landgenoten op het hoogste schavotje (Gaëtan Bille, Dimitri Claeys, Timothy Dupont, Roy Jans, Kenny Dehaes, Jens Reynders en Emiel Vermeulen). “We trekken met een sterke selectie naar Noord-Frankrijk”, besluit Debruyne die ploeg vormt met Jelle Harteel, Aaron Van der Beken, Cédric Van Raemdonck, Luca Van Boven en Branko Huys.