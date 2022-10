Ralph Ameys (Sparta Petegem): “Onze goesting is minstens even groot als vorig seizoen”

Centrale middenvelder Ralph Ameys (22) steekt voor de nederlaag bij Torhout deels de hand in eigen boezem. “We speelden vorige zaterdag de eerste 25 minuten goed, dwongen een tweetal kansen af en lieten een strafschop onbenut”, blikt de Balegemnaar terug. “Toen ik twee meter buiten onze eigen grote rechthoek wou dribbelen verloor ik de bal. Doelman Dimi Carrè kon ten koste van een corner een goal verhinderen, maar op die hoekschop opende de thuisploeg de score. Een paar minuten later slikten we een tweede doelpunt op een corner voor ons. Binnen de vijf seconden stond een speler van Torhout voor ons doel. Het gevolg van zaken die we niet moeten doen. Dankzij die dubbele voorsprong kon de thuisploeg naar hartenlust counteren.”

Twee geschorsten

“De fasen waarop het vorige zaterdag verkeerd liep hebben we deze week uitvoerig besproken”, gaat Ameys verder. “Bij de 1-0 ga ik in de fout. Als het nul-nul is moet je voor de eigen rechthoek niet beginnen dribbelen. Neen, dat we nu enkele mindere resultaten boekten ligt zeker niet aan de drive binnen de ploeg. Ik heb zelfs de indruk dat we op training harder werken dan vorig seizoen. De goesting is minstens even groot als vorig seizoen. Alleen zit het op sommige momenten een beetje tegen. Iets wat we vorig seizoen in de eerste periode tegen Gullegem en Menen ook meemaakten.”