Rallypiloot Gregoire Munster bij laatste drie voor Sportbelofte van het Jaar: “Niet zien aankomen”

AUTOSPORTHet is al even geleden, maar dit jaar zit er weer een ‘autosporter’ bij de laatste drie van de Belgische Sportbelofte van het jaar. Grégoire Munster neemt het vrijdag tegen Charles De Ketelaere (voetbal) en Thibau Nys (veldrijden) op. Munster, die voor Hyundai Belux uitkomt, behaalde uitstekende resultaten in het EK rally en werd tweede Junior achter de Zweedse Noor Oliver Solberg.

De 21-jarige student marketing aan de hogeschool in Mechelen is zonder meer één van de Belgische hopen op een mogelijke opvolger van Thierry Neuville. Uiteraard leverde Munster de prestaties niet alleen, maar ook zijn corijder Louis Louka en het team BMA, dat de technische ondersteuning, het commerciële luik en de communicatie verzorgde, droegen tot het succes bij. BMA is overigens het team van zijn ouders.

Grégoire Munster is zelf ook verrast dat hij bij de laatste drie zit: “Inderdaad, ik had het niet zien aankomen, vooral omdat de autosport toch niet op dezelfde populariteit kan rekenen als de wielersport of het voetbal. Voor onze sport in het geheel is het belangrijk dat de nominatie er is, want het toont dat autosport topsport is. Ik denk dat onze nominatie er een is op basis van onze progressie en regelmaat, want algemeen behaalden we geen zege. Wel uiteraard in de Junior-klasse en daar gaat het als belofte toch wel om.”

Moeilijk vergelijken

Munster is al heel tevreden met de nominatie bij de laatste drie en beseft ook dat hij met Charles De Ketelaere (voetbal) en Thibau Nys (veldrijden) stevige tegenstanders heeft. “Al stel ik me de vraag hoe je sporten kan vergelijken. Als je kijkt waar onze tegenstanders allemaal vandaan komen, in ERC of WRC (EK/WK) vind je rijders uit alle windstreken en in de cyclocross is dat veel minder het geval. Anderzijds is Nys wereldkampioen in zijn discipline bij de junioren en wij niet. Ik denk dat die vergelijkingen echt heel moeilijk zijn.”

Grégoire Munster drukt er nog op dat rally een teamsport is. “Waarbij geen enkel resultaat mogelijk is zonder de corijder, in mijn geval Louis Louka. Wij zijn een team.” Over de plannen voor 2021 kon hij nog niets vertellen.