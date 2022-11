Rally van Zuid-Limburg wil tonen dat rally beleven perfect veilig kan. Kris Princen is de grote blikvanger.

Alle omstandigheden heb je niet steeds in de hand. Gehouden amper één week na een dramatische Rally van de Condroz, weliswaar een BK-Rally en dus een heel andere organisatie, zullen pers en overheden waarschijnlijk het evenement met een zekere interesse volgen. De Topspeed Rallyclub Haspengouw pikt ondertussen de draad terug op met een wedstrijd die negen klassementsproeven in lijn telt, met drie KP’s verdeeld over drie ronden.

In totaal zal het gaan over een honderdtal kilometers en de namen van de proeven klinken vertrouwd in de oren: Gelmen, Kerkom en Borlo. Maar elke vergelijking met de pre-Corona wedstrijden houdt daar dan ook op, verzekert de organisatie. De drie proeven die worden gereden kennen een onuitgegeven parkoers waarbij in Gelmen nog elementen van vroeger werden behouden, maar Kerkom en Borlo worden in omgekeerde richting gereden… Het rallycentrum is opnieuw gevestigd in de gebouwen van Group Nivelles op het industrieterrein in Gingelom.