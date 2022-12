Ragib Alassan: “Wijmaal moet top vijf ambiëren”

Die driepunter kwam voor Wijgmaal op tijd, na een nul op zes. “Het was geen goede match op een al bij al nog behoorlijk maar zeker geen ideaal speelveld”, zegt coach Mario Nobels, die Bono Mertens moest missen nadat die een wijsheidstand had laten trekken. “Ondanks die nul op zes hadden wij vertrouwen geput uit de thuismatch van vorige week tegen titelkandidaat Wezel, waar wij heel goed voetbalden en die wij met tien tegen elf pas in de slotseconde van de heel lange blessuretijd verloren. In Diest gingen wij vooral in de tweede helft te veel mee in het spel van de thuisploeg, die voor de lange bal koos. Maar wij hebben wel voor de drie punten geknokt en onze drie goals waren van prima makelij. Het belangrijkste is, dat wij wonnen en zo halfweg de competitie in de linkerkolom staan.”