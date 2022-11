Ragib Alassan (Wijgmaal): “Belangrijke late gelijkmaker”

Volleybal Liga A vrouwen Britt Ruys­schaert (Antwerp Volley): “We zijn op fysiek vlak overklast door Asterix Avo”

Na de knappe overwinning van Antwerpen in Charleroi waren de Volley Ladies van ’t stad hoopvol, maar vooral met frisse moed aan het duel met koploper Asterix Avo gestart. Een slag om de Schelde - een strijd tussen de linker- en de rechteroever - kunnen we het niet noemen. Daarvoor was het overwicht van het team uit Beveren te groot in de laatste twee sets.

