Rafik Belghali (Lommel SK): “Zelden beloond voor positieve voetbal”

De nederlaag in Molenbeek was een opdoffer voor de spelersgroep. Rafik Belghali beaamt: “RWDM was zo’n ‘besefmoment’, waarna je weet dat het allemaal veel beter moet. Dat mag niet meer voorkomen, punt. De dag na zo’n afstraffing is niet alles zo plezant maar voor mij is het belangrijkste dat ik weer achter de bal mag hollen, dat moeilijke avondje zo kan vergeten en mag uitkijken naar de volgende opdracht. Die heet Jong Genk, een wedstrijd die we absoluut willen winnen.”

“We hebben dit seizoen al te vaak doelpunten weggegeven. We werden zelden weggespeeld, maar bij elk foutje van onze kant was het wel raak. Terwijl wij er vaak niet in slagen om wel onze momenten te pakken. Je mag dan wel behoorlijk voetballen, maar op dit niveau wordt haast elk foutje afgestraft.”