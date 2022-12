Rafik Belghali (Lommel SK): “We zijn een hechte groep geworden”

Bekijk de statistieken en ook de Lommelse supporters beseffen dat hun ploeg al heel wat illusies in de Ardeense lucht van Virton zag vervliegen.

“Vraag me niet wat er ginds aan de hand is, maar ik besef dat er ons steevast een wat aparte sfeer te wachten staat. Wij zijn echter niet alleen, uit de uitslagen blijkt dat de meeste ploegen punten verliezen in Virton. We weten echter dat het ginder knokken geblazen is en dat is precies wat ons de voorbije weken duidelijk is geworden. Het is geen geheim dat er in onze spelersgroep heel wat voetballend talent schuil gaat, maar in deze reeks moet het ook anders kunnen. Ik heb het over mentaliteit. Je strijdershart tonen en wat dat betreft hebben we duidelijk stappen gezet. Kijk maar naar de prangende slotfasen tegen Jong Genk en Beveren. Ik zeg zelfs meer, als we met dat soort groepsgeest tussen de lijnen staan hoeven we van niemand bang te zijn. We trekken met veel vertrouwen richting Virton omdat we beseffen dat die ‘winning mood’ ons nog ver kan brengen.”