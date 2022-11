Rafik Belghali (Lommel SK): “Voetballen tot ik tachtig ben”

Voetbal Challenger Pro LeagueIedereen wakker bij Lommel SK? Bekomen van de bolwassing op het veld van RWDM? Zal moeten want groen-wit krijgt vrijdag al bezoek uit Genk. Verliezen is natuurlijk nooit prettig maar afgaande op een portie strijdlust en enthousiasme bij Rafik Belghali (20) is niet alles kommer en kwel aan de Gestelsedijk.

Een kwartiertje met de jongeman uit Ham vertelt je waar het om gaat in het voetbal: jeugdig enthousiasme, liefde voor de bal, willen winnen…alleen loopt het profleven niet immer over rozen. Bijvoorbeeld na een opdoffer in Molenbeek?

“RWDM was zo’n ‘besefmoment’, waarna je weet dat het allemaal veel beter moet dat wat we afgelopen zondag lieten zien. Mag niet meer voorkomen, punt. OK, de dag na zo’n afstraffing is niet alles zo plezant maar voor mij is het belangrijkste dat ik weer achter de bal mag hollen, dat moeilijke avondje zo kan vergeten en mag uitkijken naar de volgende opdracht. Die heet Jong Genk, een wedstrijd die we absoluut willen winnen.”

“We hebben dit seizoen al te vaak doelpunten weg gegeven. We werden zelden weg gespeeld maar bij elk foutje van onze kant was het wel raak. Terwijl wij er vaak niet in slagen wel onze momenten te pakken. Je mag dan wel behoorlijk voetballen maar op dit niveau wordt haast elk foutje afgestraft.”

Leerproces

“Verliezen zal wel deel uitmaken van een leerproces en ook vorig seizoen maakte ik mee hoe het op een gegeven moment niet loopt. Ook ik heb ondervonden hoe moeilijk de overgang van jeugdvoetbal naar de grote jongens blijft, hoe één en ander wordt onderschat. Alles gaat sneller, de contacten zijn scherper, je kan je minder fouten permitteren. Wat mij snel duidelijk was is het gegeven dat je van af en toe trainen naar een echt professioneel leven gaat. Er komt veel meer bij kijken. Je doet echt elke dag je job. Iets heel anders dan ’s avonds enkele uurtjes “ballen” met de jongens. Dat is wat ik vooral heb ondervonden. Maar wees gerust, ik speel nog altijd doodgraag en als het even kan wil ik tot mijn tachtigste voetballen.”

“We staan nu op nummer zeven in de rangschikking en men moet dus niet uitsluitend de nadruk leggen op negatieve dingen. We zijn tot op heden zelden beloond voor ons positieve voetbal en hebben bijvoorbeeld thuis tegen RWDM getoond hoe het wel kan tegen dat soort topploegen. Sterker, als we vrijdag winnen -en dat gaan we doen- staan we vermoedelijk in de top zes en dat is toch onze doelstelling?”

Lommel SK - Jong Genk, vrijdag 18 november om 20 uur.