Rafik Belghali (Lommel SK): “Onze goede flow doortrekken in Virton”

Na de knappe stuntzege tegen de kersverse kampioen Westerlo is Lommel SK zeker van het behoud. De Noord-Limburgers zijn de laatste zeven wedstrijden ongeslagen en willen het seizoen in schoonheid eindigen.

Thuis tegen Westerlo ging rechtervleugelback Rafik Belghali in de laatste minuut alleen richting het lege doel om de 3-1 te scoren. Met een vreselijke tackle langs achter werd hij afgestopt door de Ivoriaanse verdediger Kouya Mabea. Iedereen in het Soevereinstadion hield zijn adem in. “Hoe het met mij is? Goed”, stelt Belghali (19). “Mijn kuit was na de wedstrijd opgezwollen en zondag had ik een stijf gevoel. Ik verwijt Kouya Mabea echter niks. Die jongen heeft dat ook niet moedwillig gedaan. Hij kwam meteen naar mij kijken en heeft op zondag nog een sms gestuurd om zich te excuseren. Zand erover.”

Virton

“Vrijdagavond wacht de lange trip naar rode lantaarn Virton. Geen ‘walk in the park’ bij de Luxemburgers. Van onderschatting kan geen sprake zijn. We zijn er dit seizoen al gaan verliezen en weten dat we een kwaaie klant zullen hebben aan Virton. Het won verleden weekend thuis tegen Moeskroen. Hoewel ze zeker zijn van degradatie blijven ze voluit gaan om punten te pakken. Ze hebben ook enkele jongens in huis die hopen op een transfer. Anderzijds, wij zijn al zeven wedstrijden ongeslagen en zitten in een goede flow.”

Brian Eastick

“Twee maanden geleden verloren we in Westerlo”, vervolgt Belghali. “Toen zaten we in een crisis en hebben de hoofden bij elkaar gestoken. De komst van de ervaren coach Brian Eastick was een zegen voor deze jonge groep. Voeg daarbij de gouden transfers van Théo Pierrot en Bryan Smeets. Plots was de trein vertrokken, omdat we nu beter gingen verdedigen en speelden als één blok. De goede flow moeten we doortrekken in onze laatste wedstrijden tegen Virton en Deinze.”

Toekomst

“Ik tekende bij voor volgend seizoen. Ik ben hier aangekomen in het seizoen 19'-20', toen bij de U18. Tijdens mijn jeugdopleiding koos ik voor meerdere clubs. Hier in Lommel voel ik mij thuis. Uit een turbulent seizoen zullen zeker lessen getrokken worden. De club moet uitkijken naar een nieuwe coach en er gaan zeker enkele jongens vertrekken. Er is voldoende kwaliteit aanwezig waar de club kan op verder bouwen. Of ik niet droom van de stap hogerop na een schitterend seizoen? Lommel heeft ambities en ik wil met deze mooie club de stap naar 1A zetten.”

Algerije

“Tijdens de interlandperiode werd ik voor het eerst opgeroepen bij de U23 van Algerije”, wil Belghali met fierheid in zijn stem nog kwijt. “Het was een leerrijke ervaring die twee interlands tegen Mauritanië. In de eerste wedstrijd mocht ik twintig minuten invallen. Bij mijn tweede cap speelde ik tot twee minuten voor affluiten. Of ik nu definitief zal kiezen voor Algerije? Ik heb de dubbele nationaliteit en kan nog altijd voor België uitkomen, maar ik kreeg nog geen seintje van de bondscoach.”