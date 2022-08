Rafik Belghali (Lommel SK): “Knappe zege bij Dender, maar we mogen nu niet gaan zweven”

Dender werd meteen op eigen speelhelft gehouden door een vlot combinerend Lommel SK. Nog binnen het kwartier zaten de bezoekers op rozen. Rafik Belghali tekende voor het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen en enkele minuten later gaf hij de assist voor Caio Roque, die de hamer bovenhaalde en doelman Gies was geklopt. Na twintig minuten het eerste gevaar van Dender en meteen bingo. Rajsel met een pegel in de kruising liet De Busser geen schijn van een kans. Rond het halfuur moest De Busser twee keer met een knappe reflex zijn team rechthouden.

Na de rust nam Lommel opnieuw de partij in handen. Santos en Talvitie lieten oog in oog met de thuisdoelman de kansen liggen. Even later kreeg Cools het leer tegen de arm. Strafschop en rode kaart. Het kantelmoment in de partij. Caué Santos liet de kans niet liggen. In blessuretijd legde de goed ingevallen Nassim Chadli de eindstand vast. De Marokkaanse nieuwkomer krulde de bal in de kruising. Een pareltje om de partij af te sluiten.

“Een deugddoende zege”, zei uitblinker Rafik Belghali. “We moesten enkele sterkhouders en kapitein Glenn Neven missen. Toch waren we meteen bij de les. Alleen na de vroege doelpunten lieten we het even afweten en kon Dender gevaarlijk dreigen. Echter na de pauze waren we heer en meester en namen we vlot afstand. Een leuke start en ook voor mijzelf. Een doelpunt en assist binnen het openingskwartier. Mooi voor de statistieken (lacht).”

Veel kwaliteit

“We hebben veel kwaliteit in de groep”, vervolgt Belghali uit Ham. “Iedereen kent zijn taken. Trainer Steve Bould is een fijne man, die ons wel op tijd laat voelen wanneer we hard moeten werken. Dit is een leuke opsteker, maar we blijven met de voeten op de grond. Zondagnamiddag krijgen we RSC Anderlecht Futures over de vloer. Zeker die jonge ploeg niet onderschatten, al gaan we uiteraard voor eigen publiek voor de volle buit”, besluit Belghali.

