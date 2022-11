Rafik Belghali en Lommel SK verliezen met 1-3 van Beerschot: “Domper op het 90-jarig jubileumfeest”

Voorzitter Harm van Veldhoven glunderde tussen het feestgedruis en bij de voorstelling van de jeugdploegen. Meteen de vlam in de pijp. Bij de eerste aanval in de eerste minuut scoorde Verlinden met een heerlijke pegel in de kruising. De reactie van Lommel mocht er wezen. Snelle aanval volgens het boekje en snel hingen de bordjes in evenwicht langs Kadiri op aangeven van Anello.

Blitzstart

Zulte Waregem

“Gelukkig is er woensdag al de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem. In de Croky Cup hebben we niks te verliezen. We moeten lessen trekken uit deze nederlaag en trachten te stunten tegen het team van Mbaye Leye. Het kan ons goed doen om eens in andere omstandigheden te spelen. Het is voor mij een speciale wedstrijd. Ik speelde in de jeugd vijf jaar bij Zulte Waregem. Ik beleefde het seizoen dat ze bijna kampioen werden, maar op de laatste speeldag de titel aan Anderlecht moesten laten. Toen speelde Leye in de spits. Volgende week zondag wacht dan de lastige verplaatsing naar RWDM. Een zware week dus, maar eerst alle focus naar de bekerwedstrijd. We hebben tegen Beerschot zeker geen slechte prestatie geleverd. Alleen slikken we dit seizoen iets te gemakkelijk doelpunten. Het is zeker een domper op de feestvreugde, want vandaag was er met het jubileumfeest een talrijke opkomst”, besluit Belghali uit Ham.