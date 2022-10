Rafik Belghali en Lommel SK onderschatten rode lantaarn Deinze niet: “We willen zolang mogelijk voorin blijven meedraaien”

De rechtervleugelverdediger Rafik Belghali steekt een waarschuwende vinger op. “We mogen Deinze zeker niet onderschatten, want dat kan dodelijk zijn. Het is deze competitie al gebleken dat iedereen van iedereen kan winnen.”

“Of ik blij was met mijn treffer tegen RWDM? Achteraf bleek het een belangrijk doelpunt, want Molenbeek kon nog milderen vanop de stip. En natuurlijk is het een leuk moment als je kan scoren in een korte invalbeurt. Onze coach Steve Bould voerde gouden wissels door. We hadden in de beker thuis tegen La Louvière gewonnen, maar in de competitie hadden we ook nood aan die eerste thuiszege.”

“Waarom ik op de bank moest plaatsnemen? Het was een tactische keuze van de coach. De kern is ruim en zo kan onze trainer ook op tijd roteren. Het had alleszins niks te maken met mijn oproeping voor Algerije. Het was een leuk moment, ook al waren mijn speelminuten beperkt.”

Voeten op de grond houden

“Met de verplaatsing naar Deinze moeten we vooral de voeten op de grond houden”, vervolgt de 20-jarige Belghali, die als jeugdspeler actief was bij STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem. In de Challenger Pro League zijn er geen zwakke broertjes. Dat is gebleken in de thuiswedstrijden tegen Anderlecht Futures en Standard Luik 16. Twee keer lieten we ons verrassen en we steken er zeker niet met kop en staart bovenuit in deze zware reeks.”

“Gelukkig zijn we sterk op verplaatsing. Met drie opeenvolgende overwinningen op ons conto mogen we zeker met het nodige vertrouwen afzakken naar Deinze, maar respect tonen is op zijn plaats. Met opnieuw Belghali in de basis? Het is T1 Steve Bould die de elf spelers tussen de lijnen brengt. Ik heb in mijn invalbeurt laten zien dat ik dit Lommel zeker iets kan bijbrengen. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Uiteraard gaan we naar Deinze voor de volle buit. Deze groep moet daar bekwaam voor zijn. Bovendien staan we op een knappe derde plaats en willen we zolang mogelijk voorin blijven meedraaien”, besluit de talentrijke Belghali uit Ham.

Lees ook: meer voetbal in de CPL