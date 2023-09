Rafik Belghali draagt met assist bij aan negen op negen van KV Mechelen: “Interlandbreak geeft ons de tijd om verder te bouwen”

Futsal eerste nationale Manager Lieven Baert wil met RSCA de kloof met Europese top verder dichten: “Echt waar, deze ploeg is nog veel sterker”

Vorig seizoen pakte RSCA Futsal in eigen land de dubbel. In de Champions League slaagde de ploeg er met verve in om als eerste Belgische club de Final Four in zijn huidige vorm te halen. Toch denkt men in de Belleheide dat de limieten nog niet bereikt zijn. Manager Lieven Baert is hoopvol.