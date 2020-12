Rafael Teixeira speelde alle wedstrijden van Halle-Gooik in eerste klasse: “Ik ben fier op deze club”

FutsalSinds september 2013 speelt Halle-Gooik in eerste nationale. Rafael Teixeira is de enige speler die sindsdien alle wedstrijden van de club op het hoogste niveau heeft meegespeeld. Het Braziliaanse boegbeeld werd kapitein en verwierf intussen ook de Belgische nationaliteit. Het mag duidelijk zijn dat Teixeira helemaal ingeburgerd is.

Momenteel heeft Rafael Teixeira 267 officiële matchen op de teller staan: 196 in de competitie, acht in de Supercup of Benecup, 36 in de Beker van België en dertig op het Europese forum. Gezien de futsalcompetitie slechts twaalf ploegen telt, is dit aantal zeer hoog. Negen wedstrijden miste Teixeira door schorsing. Zonder tegenslagen en bij een normaal competitieformat speelt hij op het einde van het seizoen zijn 300ste officiële match voor de Pajotse grootheid.

Londrinas

De roots van Rafael Teixeira liggen in Brazilië. “Ik ben geboren in Londrinas. Dat is de tweede grootste stad in de provincie Parana. Met 600.000 inwoners is het toch een kleine stad (in ons land telt enkel Brussel meer inwoners, red.). Mijn vader speelde voetbal bij Athletico Paranaense. Die ploeg voetbalt nu in de hoogste Braziliaanse afdeling. Zelf zag ik hem nooit aan het werk, maar de verhalen aan tafel brachten me de liefde voor het voetbal bij. In het begin combineerde ik veldvoetbal met zaalvoetbal. Op mijn zestiende moest ik echter een keuze maken. Het futsal was het dichtst bij huis: dat bepaalde mijn beslissing.”

Quote Spelen voor Lazio Roma was een droom die uitkwam, maar tegelijk was het zeer lastig Rafael Teixeira

Roma

Op zijn achttiende begon Rafael Teixeira aan zijn Europees verhaal. “Lazio Roma had een scout in Parana. Hij bracht me in contact met het grote Lazio Roma. Het was een droom die uitkwam, maar tegelijk was het zeer lastig. De puberjaren lagen nauwelijks achter de rug of ik verbleef al in mijn eentje aan de andere kant van de wereld. Slechts één vriend had ik aanvankelijk in Italië. Door mijn dubbele nationaliteit sprak ik wel de taal. Dat was een voordeel. In de laars van Europa beleefde ik mooie jaren en won ik verschillende trofeeën. In 2012 verhuisde ik naar België. Niet naar Halle-Gooik, maar naar Charleroi.”

Bijna terug naar Italië

Eén seizoen kwam Rafael Teixeira voor Action 21 uit. “We kenden een goed kampioenschap, al werden we niet beloond. Op het nippertje werden we uitgeschakeld voor de play-offs. Normaal gezien zou ik aan een tweede seizoen beginnen bij de Carolo’s, maar er kwam een wissel van de macht. De nieuwe voorzitter wenste niet met buitenlanders te spelen en plots zat ik zonder werk. Er waren al contacten met enkele Italiaanse eersteklassers, tot kort voor de start van de competitie Halle-Gooik kwam opdagen. Het was augustus 2013. Ik bereikte een akkoord met mijn nieuwe werkgever en werd lid van Halle-Gooik. Die keuze heb ik me geen dag beklaagd. Ik ben fier op deze club. In die dagen had de ploeg nog niet die grote naambekendheid. Nu is Halle-Gooik een begrip tot in Amerika en Azië.”

Spelers en coaches

In al die jaren zag Rafael Teixeira een pak spelers, trainers en tegenstanders de revue passeren. “Kiezen is altijd moeilijk en een beetje oneerlijk. Als ik de optelsom maak, is Grello de beste ploegmaat die ik aan mijn zijde gehad heb. Misschien is hij niet de meest constante, maar hij kan op elk moment een match beslissen. Hij is intussen ook al wat jaren aan de club verbonden. Fuentes vond ik dan weer de beste de trainer. Hij haalde het beste uit een speler en kon een match uitstekend lezen. Fernandao had talent als speler. Als coach had hij goede ideeën, maar hij had problemen om ze over te brengen op een groep. Dat had met ervaring te maken. Hij kon de groep niet sturen en raakte de controle kwijt. Hasselt was de sterkste tegenstander op Belgisch niveau. De bekernederlaag in 2017 ligt nog op mijn maag. Dat was hun verdienste. We wonnen dat seizoen geen enkele keer tegen de Limburgers, maar pakten wel de titel.”

Integratie

Intussen heeft Rafael Teixeira de Belgische nationaliteit. “Ik ben een van de weinige spelers die voor twee verschillende nationale ploegen heeft gespeeld. Met Italië speelde ik toernooien en vriendschappelijke wedstrijden. Daardoor kan ik nu met de Rode Duivels aantreden. Het is intussen duidelijk dat mijn toekomst in België ligt. Ik spreek vier talen. Naast het Frans kan ik me nu in het Nederlands uitdrukken. Integratie begint met het aanleren van de taal. Je moet tenminste proberen om te leren communiceren met de autochtone bevolking. Dat is minimale vereiste van respect. Ik heb veel te danken aan jullie land. Het lijkt me dan niet meer dan logisch dat ik me aanpas aan jullie levenswijze. Mijn kinderen groeien hier op en spreken perfect Nederlands. Hier ligt hun toekomst.”

Quote De titel die we onterecht moesten afstaan aan Charleroi, moet weer naar Halle komen Rafael Teixeira

“Momenteel speel ik nog bij Halle-Gooik. De titel die we onterecht moesten afstaan aan Charleroi, moet weer naar Halle komen. Daar moeten we werk van maken, zodra het weer kan. Wat ik na mijn actieve carrière ga doen, weet ik nog niet. Op dit moment zie ik een loopbaan als coach niet echt zitten. Net als Fernandao heb ik moeite om leiding te geven aan een groep. Een job in de jeugdwerking van een club zie ik wel zitten.”