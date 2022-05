Rafael Teixeira beleeft met Halle-Gooik eerste play-offs als coach: “Gevoel is anders, beleving niet”

Voor Rafael Teixeira worden het bijzonder play-offs. De voorbije acht seizoen stond hij als kapitein op het veld. Nu beleeft hij voor het eerst de eindstrijd aan de zijlijn als assistent van coach Luca Cragnaz. “Echt goesting om te spelen heb ik niet meer, maar langs de zijlijn wil ik soms nog wel de zaken veranderen op het terrein (lacht). Ik leef nog altijd enorm mee, maar sta ook machteloos soms. Ik heb het niet meer in eigen hand. Anderzijds heeft Halle-Gooik voldoende kwaliteit in huis om me geen zorgen te moeten maken. Laat ons zeggen dat het gevoel nu anders is, maar niet de beleving.”

Met respect

Hasselt eindigde in de reguliere competitie pas op de achtste plaats, waardoor men het in de kwartfinale van de play-offs moeten opnemen tegen de competitieleider. Rafael Teixeira blijft attent. “In Hasselt wonnen we weliswaar, maar was ons spel gewoon niet goed. De bekereuforie zat duidelijk nog in ons hoofd. We hebben daar intern deze week over gesproken. Op zich is het begrijpelijk dat er ergens sprake is van een vorm een ‘decompressie’. Toch mag dat gevoel niet aanslepen. Vrijdag mogen we niet relaxed aan de aftrap komen. Respect voor de tegenstander is wel op zijn plaats, maar de groep moet onmiddellijk het heft in handen nemen.”