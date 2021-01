Rafael Romo: “OHL wil eindelijk eens winnen van mijn ex-ploeg Beerschot”

Als OHL zaterdag in de vooravond Beerschot klopt, is een top-vier plaats weer in zicht. Bij een nederlaag kunnen de Leuvenaars voor het eerst sinds begin september uit de top-acht vallen. “Natuurlijk willen wij winnen, maar het wordt wel een erg lastige opdracht”, zegt doelman Rafael Romo, ex-Beerschot.

De jongste vijf duels tussen beide teams werden alle door Beerschot gewonnen. De jongste drie liggen nog vers in het geheugen. De Antwerpenaren wonnen de twee finalewedstrijden van 1B – 1-0 op het Kiel, 1-4 aan Den Dreef – en eind oktober moest OHL met een 4-2-nederlaag naar Leuven terugkeren.

De competitie is 24 speeldagen ver, en het minste dan kan gezegd worden is, dat beide promovendi een aanwinst bleken voor 1A. Ook al legden zij de jongste twee maanden een beetje een hobbelig parkoers af. Beerschot speelde in januari al zes matchen, en pakte zes punten op achttien. OHL puurde uit zijn jongste zes duels zeven punten. Ook de stand - OHL staat zevende, Beerschot negende – toont aan dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn.

“Ja, maar na vijf nederlagen op rij is het hoog tijd om zélf de drie punten te pakken tegen Beerschot”, zegt Rafael Romo, die woensdag in Charleroi met een half dozijn erg knappe reddingen een punt uit de wacht sleepte voor OHL. “Ik ben ervan overtuigd dat wij over voldoende troeven beschikken om tegen mijn ex-ploeg een goed resultaat neer te zetten. Voor mij en voor nogal wat mensen van de staf – Brys, Charai, Verbist en Van Lancker, red. – blijft spelen tegen Beerschot iets speciaals. Wij hebben daar een leuke tijd gehad. Ik heb af en toe nog contact met ex-ploegmaats als Pietermaat, Van den Bergh en Prychynenko. Maar ik ben er wel op gebrand om hen te kloppen.”

Mercier 50% speelkansen

Of het een even spectaculaire wedstrijd wordt als in de heenronde op het Kiel (4-2) is maar de vraag. Sinds de jonge Will Still als hoofdcoach overnam van de naar de States vertrokken Hernan Losada, speelt Beerschot vanuit een stugge defensieve organisatie. In hun jongste twee wedstrijden (0-3-zege in Waregem, 1-1 thuis tegen Kortrijk) incasseerden zij maar één tegentreffer.

OHL scoort de jongste wedstrijden – afgezien van de drie goals in Waregem – minder vlot. Thomas Henry is na een speeldag schorsing weer van de partij en dat is een pluspunt. De grote vraag is of Xavier Mercier speelklaar geraakt na de voetblessure die hij in Charleroi opliep. Zonder zijn balvaste spelverdeler verloor OHL in Charleroi na de rust de controle over de wedstrijd. Volgens de jongste berichten zou de kans dat hij speelklaar geraakt fifty-fifty zijn.